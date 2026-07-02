Легендарният футболист на Локомотив (София) Нако Дойчев е получил масивен инсулт. 66-годишният бивш халф се бори за живота си, съобщиха "железничарите“ на профила си във "Фейсбук“.

Локомотивци, легендата Нако Дойчев е получил масивен инсулт и в момента се бори за живота си. Всички в клуба се молим бате Нако да спечели и тази битка, написаха от клуба.

Нако Дойчев играе за Локомотив (София) в два периода от кариерата си. Първият е между 1979 и 1987 г., а вторият е от 1989 до 1992 г. Носил е екипите още на кипърския Алки (Ларнака) и Локомотив (Горна Оряховица). Има 8 мача и 1 гол за националния отбор.

С екипа на "червено-черните“ е бронзов медалист за 1979 г. и носител на Купата на Съветската армия за 1982 г.

На 12 декември 1979 г. бележи решителния гол при загубата с 1:2 от Динамо (Киев), с което Локо (София) се класира за четвъртфинал на Купата на УЕФА. "Железничарите“ печелят първия мач с 1:0.