Огромен и дългоочакван успех за българската природозащита бе регистриран в Източните Родопи. Екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно маркира с пръстени и високотехнологични GPS/GSM сателитни предаватели двете черни лешоядчета, излюпени тази година у нас. Това са първите малки на редкия вид в района от повече от 30 години насам, съобщават от дружеството.

Проследяване в реално време преди първия полет

Малките лешояди в момента са на възраст от два месеца и половина и все още не са напуснали сигурността на своите гнезда. Очаква се обаче съвсем скоро те да разперят криле за първите си полети в небето над Родопите.

Именно затова поставянето на предавателите се извършва на този етап – преди младите птици да напуснат гнездата и да поемат по своя самостоятелен път, коментира пред БГНЕС ръководителят на проекта "Завръщането на черните лешояди в Родопите" д-р Добромир Добрев от БДЗП.

Самите устройства са изключително леки, ергономични и напълно безопасни за здравето и развитието на птиците. Те ще позволят на орнитолозите и експертите да проследяват в реално време:

Първите пробни полети на младите черни лешояди.

Техните миграционни придвижвания и маршрути на Балканите.

Точните места, които избират за хранене и почивка.

Предизвикателствата и опасностите, с които се сблъскват в дивата природа.

Ключът към спасяването на изчезващия вид

Събраните от сателитите данни ще имат безценна научна стойност. Те ще помогнат на учените да разберат в детайли как протича животът на младите птици в природата, кои са критичните зони и къде те са изложени на най-големи рискове от човешка дейност или хищници. Тази информация е от фундаментално значение за бъдещите успешни стратегии по пълното възстановяване на популацията на вида в България.

Настоящата година ще остане в историята на екологията у нас, тъй като общо три двойки черни лешояди успешно излюпиха свои малки. Това е първото доказано и успешно размножаване на величествените птици в българската част на Източните Родопи от далечната 1993 година насам.