Европейският съюз отново ще въведе промени в регламентите за безопасност на автомобилите през 2026 г. Въпреки че новите правила на ЕС за автомобилите през 2026 г. не налагат революционни технологии, те правят съществуващите системи задължителни. Това ще доведе до значителни промени за водачите на нови автомобили.

Задължителни системи за безопасност от юли 2026 г.

От юли 2026 г. всички нови автомобили трябва да бъдат оборудвани с адаптивни спирачни светлини. Когато шофьорът спре рязко при скорост над 50 километра в час, спирачните светлини ще мигат бързо. Когато автомобилът спре напълно, аварийните светлини ще се активират автоматично.

Системата е проектирана да осигури допълнително предупреждение за приближаващия трафик и по този начин да намали риска от верижни сблъсъци. Въпреки че тази технология вече съществува, сега тя става задължителна съгласно новите регламенти на ЕС за автомобилите от 2026 г.

Тези задължения произтичат от Регламент (ЕС) 2019/2144. В този закон Европейският съюз определя кои системи за безопасност трябва да присъстват в новите превозни средства. От юли 2026 г. този регламент ще бъде допълнително разширен с нови изисквания.

Задължителна черна кутия

В допълнение към адаптивните спирачни светлини, новите автомобили трябва да бъдат оборудвани и със стандартна черна кутия. Тя записва данни като скорост, спирачно налягане и използване на предпазните колани в момента на евентуална катастрофа.

Освен това превозните средства трябва да бъдат оборудвани с дрегери за алкохол и подобрени системи за аварийно спиране за пешеходци и велосипедисти. Системите за поддържане на лентата на движение и за следене на бдителността на водача също се затягат допълнително. Поради това новите правила на ЕС за автомобилите от 2026 г. ще доведат до събирането на все повече данни от превозните средства.

Тези системи дават по-добра представа за поведението на пътя и използването на автомобила. За някои шофьори това съвпада с вече съществуващите форми за регистрация на пробега, докато други го възприемат като допълнителен контрол от страна на самия автомобил.

Правилата важат само за нови превозни средства

Шофьорите на по-стари автомобили не трябва да правят никакви промени. Новите изисквания важат само за автомобили, регистрирани след 7 юли 2026 г. Поради това няма задължителни корекции или актуализации за вече съществуващите превозни средства.

Това означава, че по-старите автомобили остават освободени от допълнителни предупредителни системи, регистрация на данни или визуални сигнали в случай на аварийно спиране.

Автомобилът дълго време символизираше свобода и независимост. С новите регламенти на ЕС за автомобилите от 2026 г. балансът се измества все повече към безопаснощата и надзора. Автомобилите се намесват по-бързо, издават по-ясни предупреждения и записват все повече информация.

От друга страна, тези мерки имат за цел да намалят броя на произшествията и нараняванията. Дали това ще подобри, или ще попречи на изживяването зад волана, ще стане ясно, след като правилата започнат да се прилагат на практика.