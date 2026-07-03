На 62-годишна възраст внезапно си отиде Валентин Ченков, известен сред колегите и публиката с обичания си прякор Чено. Драматично-кукленият театър В Шумен "Васил Друмев“ съобщи за тежката загуба, определяйки го като "човек с голямо сърце, колега с чувство за хумор и актьор със забележимо присъствие на сцената“.

През десетилетията на своята кариера Ченков остави незаличим отпечатък в десетки спектакли и изигра над 100 роли, които му донесоха признанието както на публиката, така и на критиката. В последните театрални сезони зрителите имаха удоволствието да го аплодират в знакови представления като "Тримата мускетари“, "Дабъ дешил иде“, "Сграбчи лъва“, "Шошана“ и "Осъдени души“.

"Днес сцената е по-тиха. Загубихме талантлив артист, отдаден колега и скъп приятел, който ще остане завинаги част от историята на нашия театър и на град Шумен“, споделиха в официалното си обръщение от ДКТ "Васил Друмев“.

Пътят от Плевен до голямата сцена

Валентин Ченков е роден на 31 януари 1964 г. в град Плевен. Завършва Руската езикова гимназия в родния си град с профил руски и немски език. В младежките си години проявява разностранни таланти, като дори печели първо място на градското първенство по шахмат за юноши младша възраст.

Любовта му към театъра го отвежда в студиото на легендарната народна актриса Саша Филипова. Първите си професионални стъпки прави на сцената на Плевенския театър в постановката "Дървеница“ на Маяковски под режисурата на Елена Цикова.

През 1984 г. е приет във ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) в последния златен клас на проф. Сашо Стоянов. Дипломира се успешно със забележителни превъплъщения в "Сердарят“ по Григор Пърличев и като Енобарб в Шекспировата класика "Антоний и Клеопатра“.

Веднага след завършването си през 1988 г., Валентин Ченков става част от трупата на Драматично-куклен театър "Васил Друмев“ в Шумен, на който остава верен до последния си дъх. За близо 40 години вярна служба на изкуството той изиграва редица емблематични роли, сред които:

Ботев в "Тайната вечеря на дякона Левски“ (реж. Борис Панкин)

Пилето в "Царството земно“ от Тенеси Уилямс (реж. Бойко Богданов)

Старбък в "Човекът, който донесе дъжд“ (реж. проф. Гриша Островски)

Чушкаров в "Двубой“ от Иван Вазов (реж. В. Бурилков)

Куилти в "Лолита“ от Набоков (реж. Димитър Димитров)

Отец Оливарес в "Осъдени души“ от Димитър Димов (реж. Бойко Илиев)

През 2016 г. Валентин Ченков и неговите колеги постигат изключителен национален успех със спектакъла "Оттука започва България“. За своята "истинно-документална и силно въздействаща ансамблова игра“ Ченков получава Първа награда за актьорско изкуство на Националния фестивал на малките театрални форми във Враца. През същата година представлението печели наградата за цялостен спектакъл на Международния фестивал "Друмеви театрални празници“ и е номинирано за престижната награда "Аскеер“ в категорията "Най-добро представление“.