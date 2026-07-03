Туристическият сезон в Гърция се развива изключително успешно, заяви в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева гръцкият бизнесмен, дипломат и преподавател проф. Йоаким Каламарис.

От началото на април страната е приела над 15 милиона туристи, а по-дългият сезон в сравнение с други дестинации допълнително облагодетелства приема. Ключов фактор за привличането на повече посетители са и запазените цени, близки до нивата от миналата година.

"Супермаркетите и хранителните вериги поддържат цени на старите нива. Гръцкият еквивалент на "Кошница с грижа" също е без промяна, а правителството е предприело допълнителни мерки, които спомагат за овладяване на инфлацията и позволяват на туристите да се наслаждават на по-достъпни цени", обясни Каламарис.

Зад тези резултати стои и твърда политическа воля. Гръцкият премиер лично е свикал кръгла маса с представителите на всички хранителни вериги, като е поставил ясно условие - намаляване на цените или чувствителни санкции. Акцентът в политиката е върху доброволни ангажименти на бизнеса за ценова прозрачност и достъпност, подкрепени обаче с реална административна принуда - нещо, което според Каламарис в България липсва.

Гърция е направила и технологична крачка напред в защитата на потребителите - вече функционира специално приложение, чрез което гражданите могат в реално време да сравняват цените на над 8 000 продукта в различни супермаркети и да избират най-изгодната оферта.