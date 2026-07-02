Изграждането на Околовръстния път на Пловдив ще бъде ускорено чрез създаването на специализирана междуведомствена работна група. Решението бе взето днес по време на работна среща между министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и областния управител на Пловдив Георги Янев.

Новата структура, която ще функционира под ръководството на областния управител, включва представители на всички отговорни институции. Членовете ѝ ще се събират ежемесечно, за да отчитат изпълнението на задачите, да решават възникнали казуси и да планират следващите етапи от проекта.

Наваксване на закъснението и етапи на проекта

Министър Шишков определи Околовръстния път като обект от национално значение, който ще облекчи трафика във втория по големина български град и ще подобри пътната безопасност за гражданите и бизнеса от три области. Той обаче призна, че се наблюдава сериозно забавяне в реализацията поради изоставени в миналото процедури.

Имаме да провеждаме редица екологични и технически процедури, отчуждения на имоти и проектиране, тъй като към момента реални действия има само за около 2 км от трасето коментира регионалният министър Иван Шишков

По негова оценка административните и подготвителните процеси ще отнемат между година и година и половина, но при максимална мобилизация срокът може да бъде съкратен.

Технически параметри на трасето

Проектът предвижда удвояване на съществуващия югозападен обходен път с обща дължина 18,720 км в участъка от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел "Царацово“. Настоящото еднопосочно платно ще бъде разширено до габарит Г23,5 с две платна за движение.

Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) вече е провела обществена поръчка за технически проект и Подробен устройствен план (ПУП–ПП), разделена на три обособени позиции:

Позиция 1 (2,1 км): От магазин "Джъмбо“ до края на моста над река Марица – юг. Включва изграждането на два нови моста и пътен възел "Пазарджишко шосе“ (естакада над кръговото движение).

Позиция 2 (2,66 км): От магазин "Джъмбо“ до пътен възел "Царацово“.

Позиция 3 (14 км): От края на моста над река Марица – юг до кръговото кръстовище на Асеновградско шосе.

Интегрална част от цялостната концепция е и Югоизточният обход на Пловдив – от пътен възел "Скобелева майка“ до кръговото на Асеновградско шосе.

Областният управител Георги Янев благодари за ангажимента на министерството и подчерта, че модерната инфраструктура е от стратегическо значение за устойчивото икономическо развитие на региона.

На преден план: Водоснабдяването от каскада "Доспат-Въча“

По време на срещата бе обсъден и друг ключов за региона проект – осигуряването на питейна вода от каскада "Доспат-Въча“. Георги Янев съобщи, че съставът на действащата работна група ще бъде актуализиран, като ще се използват всички налични инженерни разработки по темата, някои от които датират още от 80-те години на миналия век.

За да се гарантира напредъкът, в новия състав на групата се включват заместник-министър Павлета Пеловска и експерти от "Български ВиК холдинг“ ЕАД.

По думите на арх. Шишков това е стратегически проект за служебното правителство, който трайно ще реши проблемите с водоснабдяването на Пловдив и Хасково. Очаква се преминаването към гравитачно водоснабдяване от каскадата не само да осигури по-чиста вода за населението, но и драстично да намали разходите на местния ВиК оператор за електроенергия, необходима в момента за изпомпване на вода от подземни кладенци.