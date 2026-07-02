Ново голямо разкопаване в район "Южен" се задава от следващата седмица, научи ексклузивно Plovdiv24.bg. Причината е изграждане на връзка между съществуващия празен канал Ф1600 по ул. "Индустриална" и новоизградения по бул. "Александър Стамболийски" колектор Ф3000.

След свързването на двете съоръжения течностите ще се движат по гравитачен способ и дори при обилни валежи водата няма да се задържа на повърхността, както се случва сега при кръстовището с улица "Индустриална", а ще се изтегля под земята. Очаква се до края на седмицата да бъде издадено разрешение за строеж с предварително изпълнение.

Строителството реално е за изпълнение на етап 2.1 от проекта на ВиК за изграждане на Южен обходен колектор. Участъкът от жп линиите до "Кукленско шосе" е с дължина 1,2 километра. Ще се копае на дълбочина 9 метра и в изкопа ще се слагат тръби с диаметър 3 метра.

Новото трасе ще минава по зелените площи на ул. "Индустриална", а връзката със съществуващия празен канал Ф1600 ще се направи на мястото, където двете съоръжения имат пресечна точка на еднаква кота, обясни за медията ни кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.

Предвижда се разкопаване на малък участък, за да се свържат колекторите Ф1600 и Ф3000, уточни инж. Веселина Христова, ръководител на фирмата за строителен надзор на обекта. За изграждането на голямата шахта на кръстовището с "Кукленско шосе“ движението най-вероятно поетапно ще се спира, но планът за организация на движението се прави от строителя и трябва да се одобри от общината.

Припомняме, че при ремонта на "Кукленско шосе“ целенасочено не е асфалтирано именно кръстовището, през което е планирано да мине новият колектор, за да не се разкопава повторно.