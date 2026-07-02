Екипите на Община Пловдив продължават и в момента работа по отстраняване на последствията от силната буря, която премина над града снощи, съобщиха за Plovdiv24.bg от общинската администрация.

Още с настъпването на усложнената метеорологична обстановка кметът на Пловдив Костадин Димитров свика оперативен щаб с участието на заместник-кметове, районни кметове, директори на общински предприятия. Щабът заседаваше в администрацията на район "Южен“, откъдето имаше най-много сигнали. Мобилизирани бяха всички общински служби.

По разпореждане на кмета Костадин Димитров на терен незабавно излязоха екипи на ОП "Градини и паркове“, ОП "Чистота“, ОП "Организация и контрол на транспорта“ и Доброволно формирование "Пловдив 112“, които работиха през цялата нощ по разчистването и обезопасяването на засегнатите места.

ГАЛЕРИЯ: Костадин Димитров: Продължава отстраняването на щетите след бурята ‹ ›

От снощи до момента в Община Пловдив и в Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ са постъпили над 100 сигнала за паднали дървета и клони, запушени шахти и наводнени участъци.

Община Пловдив е в постоянна координация с пожарната и останалите компетентни институции.