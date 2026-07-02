Магазини на първия етаж в мол "Пловдив Плаза" са били наводнени снощи по време на разразилата се буря, научи Plovdiv24.bg. В Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Пловдив са получени десетки сигнали за произшествия и материални щети на територията на целия град, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Силната гръмотевична буря, която бе придружена от изключително интензивни валежи и ураганен вятър парализира ключови градски артерии за броени минути.

И днес екипите продължават работата на терен по отстраняване на паднали тежки клони, освобождаване на затрупани превозни средства и изпомпване на водата от най-критичните подземни съоръжения в Пловдив.

Очакват се интензивни валежи и през днешния ден

Днес атмосферата над страната ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от изток-югоизток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28° и 33°. За цялата страна е в сила жълт код за очаквани валежи.

Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места там сутринта и в часовете около обяд ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.