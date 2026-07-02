Ситуацията в Пловдив след преминаването на мощната лятна буря остава изключително усложнена. В Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Пловдив са получени десетки сигнали за произшествия и материални щети на територията на целия град, съобщиха официално за Plovdiv24.bg от пресцентъра на институцията. Силната гръмотевична буря, която бе придружена от изключително интензивни валежи и ураганен вятър, парализира ключови градски артерии за броени минути.

Мобилизация на терен: Отводняват подлези и режат дървета

Огнеборците и спасителните екипи под тепетата са мобилизирани на 100% и работят без прекъсване за овладяване на градската криза.

Дежурните ни екипи реагираха своевременно на повече от 80 сигнала за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от усложнената метеорологична обстановка, обявиха от пожарната служба в града.

Към настоящия час екипите продължават тежката си работа на терен по отстраняване на падналите тежки клони, освобождаване на затрупани превозни средства и изпомпване на водата от най-критичните подземни съоръжения в Пловдив. Припомняме, че по-рано граждани сигнализираха за наводнени участъци в Кючука, както и за дърво, което премаза автомобил до стадион "Христо Ботев".

ГАЛЕРИЯ: Десетки сигнали за паднали дървета и смачкани автомобили след бурята в Пловдив ‹ Виж всички 6 снимки ›

Пловдив остава в готовност за нови бури

Въпреки че основната вълна на поройния дъжд премина, опасността за Пловдив и региона все още не е отминала напълно, предвид прогнозите на синоптиците за динамично време през нощта.

Колегите от група "Оперативен център" следят изкъсо развитието на обстановката в региона и са в пълна готовност да реагират с допълнителни екипи при получаване на нови сигнали от граждани, допълват от РДПБЗН – Пловдив.

От полицията и пожарната призовават пловдивчани да проявят изключително внимание при движение в градска среда, да избягват преминаването през наводнени подлези и да не паркират превозните си средства в близост до големи дървета или компрометирани рекламни пана.