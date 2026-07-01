Трима нови младши съдии ще работят от днес в Окръжен съд – Пловдив. На официална церемония Борислав Терзиев, Матей Тодоров и Борис Попов положиха клетва, подписаха клетвен лист и встъпиха в длъжност "младши съдия“, съобщиха за Plovdiv24.bg от институцията.

Съдия Николинка Цветкова – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив приветства новите магистрати, пожела им здраве, професионални успехи и увереност в предстоящата им работа.

Борислав Терзиев и Матей Тодоров ще правораздават в състави на Гражданското въззивно отделение, а Борис Попов ще бъде разпределен в Наказателното отделение на Окръжен съд – Пловдив. Тримата са спечелили конкурс за младши съдии, след което са преминали деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието в София.

Борислав Терзиев е завършил Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Професионалният му опит включва работа като юрисконсулт към Летище "Васил Левски“ – София и като началник на отдел "Правен“ в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Матей Тодоров е възпитаник на Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Преди назначаването си като младши съдия в продължение на пет години е работил като съдебен помощник във Върховния административен съд.

Борис Попов е завършил Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Професионалният му път преминава през работа като адвокатски сътрудник и младши адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив.