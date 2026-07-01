В сектора на недвижимите имоти изненади никога не липсват, а причината за това е проста - покупката на дом често е по-скоро емоционално, отколкото чисто рационално решение.

Според брокера Костадин Пенов понякога сухата математика отстъпва пред личните чувства и житейски обстоятелства, обясни той за Plovdiv24.bg. Не са редки случаите, в които клиенти са готови да платят с 20-30% над пазарната стойност за конкретен апартамент.

Желанието да живеят в същата сграда или вход, където са техните родители или най-добри приятели, или просто защото имотът се намира точно до избраното училище за децата им. За емоцията и семейния уют граници няма.

През десетгодишната си практика Пенов се е сблъсквал с всякакви форми на нестандартни казуси – от заплетена документация до сложни отношения между собствениците.

Чисто архитектурно обаче, най-екстравагантният обект, който е реализирал на пазара под тепетата, е партерен "тризонет“ в квартал "Съдийски“.

Жилището разполагало с два входа – един от общата част на сградата и втори на по-ниско ниво, водещ директно към задния двор. Вътрешното разпределение приличало на архитектурен лабиринт: влизайки през основната врата, човек попада в преддверие с кухненски бокс и баня, откъдето стълбище води към ниво -1, проектирано за всекидневна с излаз към двора. Следващо стълбище пък отвежда към ниво -2, където са разположени спалня, мини гардеробна и тоалетна. Въпреки спецификата си, имотът бързо намерил своя купувач с инвестиционна цел и днес е изключително успешен проект за отдаване под наем.

Какво предстои до края на 2026 година?

Преполовявайки 2026 година, пазарният пулс в Пловдив бавно, но стабилно се ускорява. Секторът следва своя традиционен вътрешногодишен тренд, при който всяко следващо тримесечие се очертава като по-активно от предходното.

Мина достатъчно време в новата валутна реалност след приемането на еврото, което даде нужната яснота и предвидимост за всички участници.

Онези купувачи, които преди време бяха излезли от пазара в очакване на "драстичен срив на цените“ или от страх за доходите си, вече се завръщат. В глобален план международното напрежение и страховете от световна рецесия леко утихнаха. Всичко това дава основание на Костадин Пенов да прогнозира устойчив, спокоен и здравословен ръст на цените в рамките на 5% до 10% на годишна база до края на годината.

Пловдив догонва София, но младите са пред изпитание

Интересна тенденция е, че през последните няколко години цените на жилищата в Пловдив сериозно стопиха огромната дистанция, която съществуваше спрямо столицата. Ако преди пет години имотите под тепетата бяха буквално наполовина по-евтини от софийските, към днешна дата разликата в средните стойности е съкратена до едва 25-30% в полза на София.

Тази динамика обаче изправя младите хора пред сериозно изпитание. Темпът на растеж на доходите на средностатистическия млад човек в България все още изостава от пазарното поскъпване в големите градове. С всяка изминала година тази ножица се разтваря – тенденция, която всъщност е стандартна за развитите европейски градове.

За да се впишат в бюджетите си, на по-голямата част от младите купувачи днес им се налага да правят компромиси. Те често са принудени да избират по-малка квадратура, непрактично разпределение, да се лишат от гараж или паркомясто или да се насочат към по-крайните квартали с неразвита инфраструктура. Прогнозата на експерта е, че делът на хората, които ще бъдат принудени да правят компромиси или да изберат дългосрочния живот под наем в Пловдив, ще продължи да расте.