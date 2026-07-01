Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на дома за стари хора "Св. Василий Велики". Прогнозната максимална стойност е 598 171,09 евро без ДДС. Кандидатите могат да подават оферти до 29 юли включително. На 30 юли в 13 ч. ще бъдат отворени заявленията, предава Plovdiv24.bg.

Поръчката е разделена на три обособени позиции. Първата е за доставка и монтаж на обзавеждане на стойност 553 738,79 евро без ДДС, като финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост. Втората е за доставка и монтаж при необходимост на телевизори на стойност 32 229,80 евро без ДДС. Третата е за доставка и монтаж на перално оборудване на стойност 12 202,50 евро без ДДС.

В обществената поръчка се предвиждат дейности по доставка на обзавеждане и оборудване, включително монтажни дейности, където е необходимо, и настройки на доставеното обзавеждане и оборудване за привеждането му в пълно работоспособно състояние, както отстраняване на гаранционните дефекти в рамките на гаранционния срок. С изпълнението ще се гарантира създаването на максимално комфортна, функционална и благоприятна среда, подходяща за живот, личностно развитие, оказване на подкрепа и създаваща условия за подобряване на общото здравословно, психическо и социално състояние на потребителите на Дома за стари хора и създаване на устойчив и ефективен модел за близка до семейната среда, пише в мотивите.

Договорът

Реализирането на дейностите по настоящата обществена поръчка се извършва във връзка с изпълнение на Административен договор BG-RRP-11.010-0001-C01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Пловдив за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на Проект № BG-RRP-11.010-0001 "Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора "Св. Василий Велики“ - гр. Пловдив“ по процедура BG-RRP-11.010 "Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора", финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Прекратена обществена поръчка

Plovdiv24.bg припомня, че предишната обществена поръчка е прекратена с решение от 8 юни, тъй като доставката на оборудването и обзавеждането не са били в отделни обособени позиции. Сега документацията е изцяло нова, дейностите са разделени, което позволява привличането на по-широк кръг от участници.

Основният ремонт на Дома за възрастни хора "Свети Василий Велики" започна точно преди една година. Изпълнител на строителните дейности е фирма “Запрянови - 03" ООД. Проектът за обновяване на дома е на стойност 16 017 534 лв. и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Строителните дейности включват преустройство, реконструкция, основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на прилежащите пространства. Идеята е условията да бъдат максимално близки до семейната среда. Капацитетът на дома е до 200 потребители.

Обновяването на сградата е направено за 1 година. По време на ремонта част от възрастните хора бяха настанени в бившата Белодробна болница на "Цариградско шосе", друга част бяха в домовете си. Сега ще се изчакат законовите срокове за изпълнение на поръчката за доставка на обзавеждане и оборудване на помещенията и възрастните хора ще могат да се върнат в сградата на "Коматевско шосе" № 28.