Нова временна организация на движението ще бъде въведена в пловдивския район "Южен“ от днес, 1 юли до 30 октомври 2026 г. заради старта на мащабни строително-монтажни дейности за разширение на уличната мрежа. Промените се налагат поради разширяването на пътното платно на ул. "Калиакра“, преместването на съществуваща велоалея и монтирането на нов светофар.

За предстоящите инфраструктурни промени и въвеждането на новите мерки за сигурност на пътя съобщиха от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта“ за Plovdiv24.bg.

Ремонтните дейности обхващат разширение на пътното платно на ул. "Калиакра“ в участъка от ул. "Димитър Талев“ до ул. "Бяло море“. Проектът предвижда още преместване на наличната велоалея, както и изграждане на нова светофарна уредба на кръстовището на ул. "Димитър Талев“ и ул. "Калиакра“. Тези мерки ще действат до пълното завършване в габарит на уличната регулация за развръзките на пробива под Централна гара. Този стратегически проект има за цел да подобри свързаността между район "Южен“ и централната градска част, да облекчи тежкия автомобилен трафик по основните булеварди и да обособи нови транспортни коридори с по-висока пропускливост.

Етапи на строителството и затворени участъци

Строително-ремонтните работи ще се изпълняват от фирмата "Драгиев и Ко“ ООД. Във връзка с това в четиримесечния период се предвижда поетапно спиране на движението на превозни средства в следните пътни зони:

ул. "Калиакра“ в участъка от ул. "Димитър Талев“ до ул. "Бяло море“;

ул. "Димитър Талев“ в участъците от ул. "Калиакра“ до ул. "Апостол Войвода“ и от ул. "Апостол Войвода“ до ул. "Бяло море“;

ул. "Петко Войвода“ в участъка от ул. "Димитър Талев“ до ул. "Бяло море“.

Община Пловдив призовава всички граждани и водачи на моторни превозни средства да използват възможните обходни маршрути в района и да се съобразяват стриктно с въведената временна пътна сигнализация по време на строителния процес.