Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решението на кмета на Пловдив за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка за продължението на бул. "Санкт Петербург" от бул. "Освобождение" до кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе" с ул. "Ягодовско шосе.

Преписката се връща на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане съответствията на представените ценови предложения от фирмите "Пътинженеринг" ООД и ДЗЗД "Пимариса". Община Пловдив трябва да заплати на "Парсек груп" ЕООД разноските за държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 4300,81 евро, но претенциите на останалите жалбоподатели не се уважават, предава Plovdiv24.bg.

Конкурсната комисия от община Пловдив избра фирма "Пътинженеринг" ООД да строи продължението на бул. "Санкт Петербург" с предложена цена 13 180 970 € с ДДС. Освен това дружество в процедурата участваха още 6 фирми и обединения: ДЗЗД "Страбаг – Пловдив“, предложил най-ниската оферта – 10 647 814 €, "Парсек груп“ - 12 823 200 €, ДЗЗД "Пимариса" (с участници ПИМК и "Иса – 2000“ и “Марица Инфра" ЕООД), който е депозирал най-високото ценово предложение – 13 228 551 € с ДДС, "Европейски пътища“ АД с оферта 11 619 019 €, "Джи Пи Груп“ - 12 866 985 € и "София Асфалт“ - 13 068 620 €. Жалби в КЗК срещу решението за избор на изпълнител подадоха "Страбаг – Пловдив“, "Парсек груп“ и консорциумът ДЗЗД "Пимариса".

КЗК е разгледала трите жалби в общо производство, като със свое решение отменя акта на кмета на Пловдив за класиране и избор на изпълнител. Основният аргумент за връщането на преписката на възложителя е, че комисията на Община Пловдив не е направила достатъчна задълбочена предварителна проверка дали ценовите предложения и анализните цени на първите двама участници включват всички необходими разходи, механизация, техника и оборудване за изпълнение на отделните дейности. Общинската комисия трябва отново да разгледа съответствието на представените ценови предложения на "Пътинженеринг" ООД и ДЗЗД "Пимариса", което означава че отстранените участници не се връщат автоматично в процедурата. Решението на КЗК не е окончателно и подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Проектът за продължение на бул. "Санкт Петербург"

Продължението на бул. "Санкт Петербург" е от бул. "Освобождение" до кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе" с ул. "Ягодовско шосе". Обществената поръчка е с максимална прогнозна стойност 11 077 990,76 евро без ДДС. Пътната отсечка е с дължина 1119,98 метра.

Новото трасе ще е с две платна и разделителна ивица между тях. По него ще има автобусни спирки на градския транспорт. Предвижда се строителство на нова подземна инфраструктура, както и тротоари, велоалеи, вертикална и хоризонтална сигнализация, канализационни и водопроводни връзки, озеленяване, поливна система и достъпна среда за хора с увреждания. Проектът включва улично и парково осветление с енергоефективни LED осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове. Финансирането по проекта обаче не е осигурено.

В близост до новия булевард ще бъде ситуирана бъдещата нова сграда на Математическата гимназия. Строителството на училището започна преди два месеца и трябва да бъде завършено за 700 дни.