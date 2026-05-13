Община Пловдив обяви обществена поръчка за избор на строителен надзор на три важни инфраструктурни обекта, финансирани по Програма "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж" по Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие" на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027. Процедурата касае парк "Кан Крум" в жр "Тракия", новата учебна сграда с физкултурен салон към филиала на ОУ "Алеко Константинов" и продължението на бул. "Санкт Петербург" от бул. "Освобождение" до кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе" с ул. "Ягодовско шосе". Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие в процедурата е до 8 юни включително, а на следващия ден в 13:30 ч. ще станат ясни кандидатите, предава Plovdiv24.bg.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 147 816,61 евро без ДДС. Всеки от трите обекта е в отделна обособена позиция и има определена максимална стойност за изпълнението.

За ОП № 1 – Упражняване на СН на обект: "Изграждане на Парков комплекс "Кан Крум", максималната сума е 78 025,27 € без ДДС;

За ОП № 2 - Упражняване на СН на обект: "Нова учебна сграда с физкултурен салон към филиал на ОУ "Алеко Константинов" - 5879,86 € без ДДС;

За ОП № 3 - Упражняване на СН на обект: "Продължение на бул. "Санкт Петербург" от бул. "Освобождение" до кръгово кръстовище на бул. "Цариградско шосе" с ул. "Ягодовско шосе" - 63 911,48 € без ДДС.

Парк "Кан Крум" и новата сграда към филиал на ОУ "А. Константинов" се реализират със средства от ЕС по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027. За продължението на бул. "Санкт Петербург" ще се търси финансиране от други източници.

ПРОЕКТИТЕ

Проект парк "Кан Крум"

Изграждане на Парков комплекс "Кан Крум"

Паркът е с площ близо 79 декара. Ще се намира между бул. "Цар Симеон“, ул. "Съединение“ и ул. "Александър Терзиев“. В терена вече се издига паметникът на Кан Крум, а съществуващите детски площадки и въжена линия ще бъдат запазени и интегрирани в общия проект. Пространството ще включва нови зони за отдих, спортни площадки, кътове за деца и домашни любимци, както и водна площ с амфитеатрална структура и многофункционална открита сцена.

Предвижда се изграждането на открита сцена с обслужваща сграда и амфитеатрална трибуна с 194 седящи места, три водни площи с общ обем над 1400 куб. метра и автоматизирана поливна система, използваща вода от два сондажни кладенеца. Озеленяването ще обхване над 65% от терена – повече от 50 декара тревни площи, близо 900 дървета и над 20 000 храста. Засадените видове ще бъдат подбрани така, че да създадат разнообразна и устойчива екосистема – чинар, летен дъб, клен, явор, магнолия и японски клен.

Парковият комплекс ще разполага с три паркинга със 109 места, включително седем за хора с увреждания, нова алея за пешеходци и джогинг, обществен санитарен възел и видеонаблюдение с 171 камери. Осветлението ще бъде изцяло LED, а архитектурата на сградите ще следва природни форми, вписани в ландшафта чрез комбинация от клинкер, минерална мазилка и видим бетон.

Максималната прогнозна стойност на дейностите е 4 784 131,98 евро без ДДС. В процедурата участваха три фирми: "Ай ди ел" ЕООД с оферта 4 532 349,48 евро, "Парсек груп" ЕООД - 4 780 579,09 евро и "София асфалт" ООД - 4 738 021,81 евро. Комисията класира на първо място "Ай ди ел" ЕООД и определи фирмата за изпълнител. Срокът за изпълнение на проекта е 540 дни след подписване на договор с избрания строител.

Проект ОУ "Алеко Константинов"

Нова учебна сграда с физкултурен салон към филиал на ОУ "Алеко Константинов“

Проектът предвижда създаването на напълно нова, съвременна и енергийно ефективна сграда, която ще замени остарялата постройка, намираща се в лошо конструктивно и санитарно състояние. С реализацията му ще бъдат осигурени по-добри условия за обучение, спорт и развитие на децата, които посещават училището.

Новата сграда ще бъде изградена на две основни нива и едно полунско ниво за физкултурен салон, като ще включва четири модерни класни стаи, просторна занималня, съвременни санитарни възли и съблекални, фотоволтаична система за оптимизация на енергийните разходи, както и изцяло обновено и озеленено дворно пространство. Осигурена е пълна достъпност чрез асансьор и рампи за хора с увреждания.

Проектът се финансира 100% с безвъзмездна финансова помощ по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г., а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 425 дни след избор на изпълнител за сумата от 1 797 697,91 евро (3 515 991 лева) без ДДС.

За обявената от община Пловдив обществена поръчка се състезаваха седем фирми: "Инфинит енерджи" ООД с оферта 1 704 306,27 евро, "Еко-хидро-90" ООД предложи 1 786 523,60 евро, "Пирс - Д" ООД - 1 763 861,94 евро, "Пимо - СВ" ООД - 1 787 590,20 евро, "Запрянови - 03" ООД - 1 797 560,83 евро, "Аква конструкт груп" ЕООД - 1 794 634,50 евро, "Мико строй груп" ООД - 1 761 273,22 евро.

Конкурсната комисия класира на първо място със 100 точки "Мико строй груп" ООД и го определи за изпълнител. Вторият - "Запрянови-03" ООД, получи 92,34 точки, а останалите участници са отстранени.

Проект бул. "Санкт Петербург"

Продължение на бул. "Санкт Петербург" от бул. "Освобождение" до кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе" с ул. "Ягодовско шосе"

Новото трасе ще е с две платна и разделителна ивица между тях. По него ще има и автобусни спирки на градския транспорт. Предвижда се строителство на нова подземна инфраструктура, както и тротоари, велоалеи, вертикална и хоризонтална сигнализация, канализационни и водопроводни връзки, озеленяване, поливна система и достъпна среда за хора с увреждания. Проектът включва улично и парково осветление с енергоефективни LED осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове. Финансирането по проекта обаче не е осигурено.

В близост до новия булевард ще бъде бъдещата нова сграда на Математическата гимназия, за което се говори от около 40 години.

Обществената поръчка е с максимална прогнозна стойност 11 077 990,76 евро без ДДС. За изграждането на пътната отсечка с дължина 1119,98 метра кандидатстваха "Парсек груп" ЕООД, консорциум "Страбаг - Пловдив" ДЗЗД, "Европейски пътища" АД и "Пътинженеринг" ООД като техните оферти са съответно 20,9 млн. лв, втората - 17,3 млн. лева, третата 18,9 млн. лева и последната - 21,4 млн. лева.

Комисията класира на първо място "Пътинженеринг" ООД с обща цена на изпълнение 21 483 114,35 лв. без ДДС/ 10 984 141,95 евро без ДДС, на второ - ДЗЗД "Пимариса" с оферта 21 560 665,09 лв. без ДДС/ 11 023 793,01 евро без ДДС. Останалите участници в процедурата са отстранени. За изпълнител е избрана "Пътинженеринг" ООД, но жалби бавят старта на проекта.