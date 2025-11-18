Подписката срещу продължението на бул. "Санкт Петербург" отново влиза в ОбС Пловдив

© Plovdiv24.bg Недоволните граждани Гражданската подписка срещу изграждането на продължението на бул. "Санкт Петербург" от кръговото кръстовище с бул. "Освобождение" до п.в. "Скобелева майка" отново влиза в дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет - Пловдив, предава Plovdiv24.bg.



Предложението беше включено и на предишната сесия на 6 ноември. Изслушването на гражданите отпадна и разглеждането на въпроса се отложи, тъй като не съдържаше проект за решение, а само изложение. Идентична е ситуацията и сега - гражданите са внесли заявлението, придружено от писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството, протокол по чл. 45 от ЗПУГДВМСА, подписка с 362 бр. подписа, списък с данните на граждани, положили саморъчен подпис.



Според правилата за документооборота в Общинския съвет, всяко предложение трябва да съдържа мотивна част и проект на решение, който се гласува, като е необходимо двата елемента да бъдат ясно разграничени. В конкретния случай предложението не е оформено по възприетия стандартен образец.



По същество, предложението на гражданите е да бъде преустановен проектът за продължение на бул. "Санкт Петербург" и да се разгледат алтернативи, свързани с рехабилитация и поддържане на съществуващата инфраструктура. Това би трябвало да бъде проектът за решение, който да гласуват общинските съветници.