ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Подписката срещу продължението на бул. "Санкт Петербург" отново влиза в ОбС Пловдив
Предложението беше включено и на предишната сесия на 6 ноември. Изслушването на гражданите отпадна и разглеждането на въпроса се отложи, тъй като не съдържаше проект за решение, а само изложение. Идентична е ситуацията и сега - гражданите са внесли заявлението, придружено от писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството, протокол по чл. 45 от ЗПУГДВМСА, подписка с 362 бр. подписа, списък с данните на граждани, положили саморъчен подпис.
Според правилата за документооборота в Общинския съвет, всяко предложение трябва да съдържа мотивна част и проект на решение, който се гласува, като е необходимо двата елемента да бъдат ясно разграничени. В конкретния случай предложението не е оформено по възприетия стандартен образец.
По същество, предложението на гражданите е да бъде преустановен проектът за продължение на бул. "Санкт Петербург" и да се разгледат алтернативи, свързани с рехабилитация и поддържане на съществуващата инфраструктура. Това би трябвало да бъде проектът за решение, който да гласуват общинските съветници.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 20
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 3 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Първият на Балканите музей на ютията отваря врати в Пловдив
10:40 / 18.11.2025
Кметът на Пловдив: След година кино "Космос" ще радва пловдивчани...
09:55 / 18.11.2025
Катастрофа на пътя Варна – Бургас с участието на пловдивска кола
09:40 / 18.11.2025
"Независими за Пловдив": Гражданите имат право да знаят как се ра...
09:18 / 18.11.2025
Дани Каназирева: Завинаги ще си остане феноменът на Пловдив
09:13 / 18.11.2025
Водач реши да си зарежда колата с ток от вкъщи, запуши улица и сл...
08:36 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS