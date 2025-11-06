ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отпадна изслушването на граждани за продължението на бул. "Санкт Петербург"
Искането на гражданите е да се спре проектът за изграждане на продължението на бул. "Санкт Петербург". Към него е приложена и подписка от 362 жители в района. При проверката на действителността на подписите дирекция ГРАО е установила множество нередности.
Общинският съветник от ГЕРБ Гошо Къчков предложи точката да отпадне от дневния ред и да се върне в постоянните комисии, които да преценят дали да се допусне за обсъждане в зала или е само за сведение. Веселина Александрова поиска уточнение дали връщането е поискано, за да се оформи проект за решение или казусът да се отложи за неопределено време и да се смачка желанието на гражданите да запознаят съветниците с проблема. Къчков повтори предложението си точката да мине отново през комисиите и те да преценят дали да се допуска до дневния ред, което беше прието с 34 гласа "за", 1 "против" и 2 "въздържал се".
Веселин Маневски заяви, че Александрова прави манипулативни изказвания, като казва, че, ако не се разгледа искането на гражданите, ще има потъпкване на вота. "На последните местни избори в Пазарджик се видя кой къде е. Вие манипулирате гражданите" - заяви Маневски.
Очертава се на днешната сесия да има няколко пикови момента. Те касаят градския транспорт, намалените отстояния на ОУ "Княз Александър I" и приемането на ПУП-ПРЗ на кв. "Филипово". По тези точки желание да се изкажат са заявили арх. Антоанета Топалова, арх. Чавдар Тенев и депутатът Манол Пейков.
