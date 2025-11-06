ИЗПРАТИ НОВИНА
Отпадна изслушването на граждани за продължението на бул. "Санкт Петербург"
Автор: Диана Бикова 09:58Коментари (0)495
©
Общинските съветници на Пловдив няма да разглеждат протестната подписка на  граждани срещу изграждането на продължението на бул. "Санкт Петербург" от кръговото кръстовище с бул. "Освобождение" до п.в. "Скобелева майка". В предложението, което беше включено под №17 в дневния ред на днешната сесия, няма проект за решение, а само изложение, предава Plovdiv24.bg.

Искането на гражданите е да се спре проектът за изграждане на продължението на бул. "Санкт Петербург". Към него е приложена и подписка от 362 жители в района. При проверката на действителността на подписите дирекция ГРАО е установила множество нередности

Общинският съветник от ГЕРБ Гошо Къчков предложи точката да отпадне от дневния ред и да се върне в постоянните комисии, които да преценят дали да се допусне за обсъждане в зала или е само за сведение. Веселина Александрова поиска уточнение дали връщането е поискано, за да се оформи проект за решение или казусът да се отложи за неопределено време и да се смачка желанието на гражданите да запознаят съветниците с проблема. Къчков повтори предложението си точката да мине отново през комисиите и те да преценят дали да се допуска до дневния ред, което беше прието с 34 гласа "за", 1 "против" и 2 "въздържал се".

Веселин Маневски заяви, че Александрова прави манипулативни изказвания, като казва, че, ако не се разгледа искането на гражданите, ще има потъпкване на вота. "На последните местни избори в Пазарджик се видя кой къде е. Вие манипулирате гражданите" - заяви Маневски.

Очертава се на днешната сесия да има няколко пикови момента. Те касаят градския транспорт, намалените отстояния на ОУ "Княз Александър I" и приемането на ПУП-ПРЗ на кв. "Филипово". По тези точки желание да се изкажат са заявили арх. Антоанета Топалова, арх. Чавдар Тенев и депутатът Манол Пейков.


