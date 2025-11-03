ИЗПРАТИ НОВИНА
362 пловдивчани не искат продължението на бул. "Санкт Петербург"
Автор: Диана Бикова 14:23
©
Подписка от 362 пловдивчани с искане за спиране на проекта за изграждане на продължението на бул. "Санкт Петербург" е внесена в Общинския съвет на Пловдив. Това става ясно от дневния ред за предстоящата сесия, която ще се проведе на 6 ноември, предава Plovdiv24.bg.

Гражданите изразяват категоричното си несъгласие с проекта на община Пловдив за изграждане на нов път от бул. "Освобождение" до кръстовището на "Цариградско шосе" и "Ягодовско шосе". 

"Настояваме проектът да бъде преустановен и да се разгледат алтернативи, свързани с рехабилитация и поддържане на съществуващата инфраструктура. Считаме, че този проект ще доведе до трайни вреди за околната среда, ще увеличи шума и замърсяването и ще влоши условията на живот на живущите граждани в непосредствена близост" - пише в писмото до ОбС и Община Пловдив.

Хората настояват да се разгледат алтернативни решения, които да удовлетворят транспортните нужди без да нанасят щети. Искат също да бъде възстановена и да се поддържа Ботаническата градина, която е в района. 

"Опазването на природата и здравето на хората трябва да бъдат приоритет пред бъдещите инфраструктурни решения. С тази подписка ви призоваваме да преустановите проекта и да защитите обществения интерес, правото ни на здравословна среда и спокойствие" - казват гражданите.

Припомняме, че удължаването на бул. "Санкт Петербург" до "Скобелева майка" е ключов инфраструктурен проект на настоящия управленски мандат. Изграждането се финансира частично от държавата.

Всичко по темата може да прочетете ТУК.


60 077 души (2023) е официалното население на жк.тракия. Поне да бяхте събрали повече подписи 362 те в 2 и 4 блок живеят повече.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

