362 пловдивчани не искат продължението на бул. "Санкт Петербург"

© Подписка от 362 пловдивчани с искане за спиране на проекта за изграждане на продължението на бул. "Санкт Петербург" е внесена в Общинския съвет на Пловдив. Това става ясно от дневния ред за предстоящата сесия, която ще се проведе на 6 ноември, предава Plovdiv24.bg.



Гражданите изразяват категоричното си несъгласие с проекта на община Пловдив за изграждане на нов път от бул. "Освобождение" до кръстовището на "Цариградско шосе" и "Ягодовско шосе".



"Настояваме проектът да бъде преустановен и да се разгледат алтернативи, свързани с рехабилитация и поддържане на съществуващата инфраструктура. Считаме, че този проект ще доведе до трайни вреди за околната среда, ще увеличи шума и замърсяването и ще влоши условията на живот на живущите граждани в непосредствена близост" - пише в писмото до ОбС и Община Пловдив.



Хората настояват да се разгледат алтернативни решения, които да удовлетворят транспортните нужди без да нанасят щети. Искат също да бъде възстановена и да се поддържа Ботаническата градина, която е в района.



"Опазването на природата и здравето на хората трябва да бъдат приоритет пред бъдещите инфраструктурни решения. С тази подписка ви призоваваме да преустановите проекта и да защитите обществения интерес, правото ни на здравословна среда и спокойствие" - казват гражданите.



Припомняме, че удължаването на бул. "Санкт Петербург" до "Скобелева майка" е ключов инфраструктурен проект на настоящия управленски мандат. Изграждането се финансира частично от държавата.



