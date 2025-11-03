ГРАО откри нередности в подписката срещу важна пътна артерия в Пловдив

© Множество некоректни подписи са констатирани от дирекция ГРАО в подписката срещу продължението на бул. "Санкт Петербург" в Пловдив, предава Plovdiv24.bg.



Спирането на проекта е поискано от Граждански инициативен комитет и ще се обсъжда на предстоящата сесия на Общинския съвет. Искането е подкрепено от подписка от 362 пловдивчани.



Проверката на ГРАО е установила, че редовните подписи в нея са 126, а некоректните имена и подписи - 236. Данните показват, че 184 души са записали некоректни или липсващи ЕГН-та. 42-ма са с грешни или непълни имена. В 8 случая имената са повторени.



Както съобщихме, гражданите изразяват категоричното си несъгласие с проекта на община Пловдив за изграждане на нов път от бул. "Освобождение" до кръстовището на "Цариградско шосе" и "Ягодовско шосе".



"Настояваме проектът да бъде преустановен и да се разгледат алтернативи, свързани с рехабилитация и поддържане на съществуващата инфраструктура. Считаме, че този проект ще доведе до трайни вреди за околната среда, ще увеличи шума и замърсяването и ще влоши условията на живот на живущите граждани в непосредствена близост" - пише в писмото до ОбС и Община Пловдив.



Хората настояват да се разгледат алтернативни решения, които да удовлетворят транспортните нужди без да нанасят щети. Искат също да бъде възстановена и да се поддържа Ботаническата градина, която е в района.



"Опазването на природата и здравето на хората трябва да бъдат приоритет пред бъдещите инфраструктурни решения. С тази подписка ви призоваваме да преустановите проекта и да защитите обществения интерес, правото ни на здравословна среда и спокойствие" - казват гражданите.



Припомняме, че удължаването на бул. "Санкт Петербург" до "Скобелева майка" е ключов инфраструктурен проект на настоящия управленски мандат. Изграждането се финансира частично от държавата.