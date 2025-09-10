ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Известни в Пловдив строителни фирми напират за продължението на бул. "Санкт Петербург"
"Парсек груп" ЕООД, Консорциум "СТРАБАГ-ПЛОВДИВ" ДЗЗД, "Европейски пътища" АД и "Пътинженеринг" ООД са участниците в поръчката. Първата е дала оферта за 20,9 млн. лв, втората - 17,3 млн. лева, третата 18,9 млн. лева и последната - 21,4 млн. лева.
Новото трасе ще е с две платна и разделителна ивица между тях. По него ще има и автобусни спирки на градския транспорт.
Предвижда се и строителството на нова подземна инфраструктура, както и тротоари, велоалеи, вертикална и хоризонтална сигнализация, канализационни и водопроводни връзки, озеленяване, поливна система и достъпна среда за хора с увреждания.
В близост до новия булевард се предвижда и строителството на новата сграда на Математическата гимназия, за което се говори от около 40 години. Припомняме, че в момента МГ се помещава в сградата на училище "Драган Манчов", което затруднява учебния процес и на двете училища и води до това децата да учат на смени, което е в разрез със законовите норми.
Проектът за продължението на бул. "Санкт Петербург" включва още улично и парково осветление с енергоефективни LED осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове. Финансирането по проекта обаче не е осигурено.
Поради тази причина Община Пловдив кандидатства за финансиране по оперативна програма "Развитие на регионите“. Обектът е в резервите на третия фиш, за който проектите са в оценка. Ще бъдат търсени и други източници на финансиране. Обектът е стратегически и с цел експедитивност започват процедурите по избор на изпълнител.
Очаква се комисията да вземе решение за най-добрата оферта, с която да бъде подписан и договор за изпълнение
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 6 мин.
0
преди 27 мин.
+1
преди 1 ч. и 3 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Откриват най-новата детска ясла в Пловдив
11:59 / 10.09.2025
Погребват Христина в родното й село до Пловдив
11:44 / 10.09.2025
Два дни кино за 5 лева на билет в Пловдив
10:39 / 10.09.2025
Забравете за район "Западен", затрудненията там няма да спрат в с...
10:59 / 10.09.2025
Пуснаха втори път злополучния ЗОП за кошовете за боклук, откриха ...
10:53 / 10.09.2025
УМБАЛ "Свети Георги" с нова, още по-модерна техника
08:43 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS