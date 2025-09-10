ИЗПРАТИ НОВИНА
Известни в Пловдив строителни фирми напират за продължението на бул. "Санкт Петербург"
Автор: Данислава Вълкова 13:38
Въпреки протестите на пловдивчани, които живеят близо до Ботаническата градина процедурата по обществената поръчка за продължението на бул. "Санкт Петербург" от булевард "Освобождение“ до кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе“ с ул. "Ягодовско шосе“ е в пълна сила, информира Plovdiv24.bg. Три фирми и консорциум са кандидатите за строежа на 1 119,98 метра за сумата от 26 млн. лева с ДДС.

"Парсек груп" ЕООД, Консорциум "СТРАБАГ-ПЛОВДИВ" ДЗЗД, "Европейски пътища" АД и "Пътинженеринг" ООД са участниците в поръчката. Първата е дала оферта за 20,9 млн. лв, втората - 17,3 млн. лева, третата 18,9 млн. лева и последната - 21,4 млн. лева.

Новото трасе ще е с две платна и разделителна ивица между тях. По него ще има и автобусни спирки на градския транспорт.

Предвижда се и строителството на нова подземна инфраструктура, както и тротоари, велоалеи, вертикална и хоризонтална сигнализация, канализационни и водопроводни връзки, озеленяване, поливна система и достъпна среда за хора с увреждания.

В близост до новия булевард се предвижда и строителството на новата сграда на Математическата гимназия, за което се говори от около 40 години. Припомняме, че в момента МГ се помещава в сградата на училище "Драган Манчов", което затруднява учебния процес и на двете училища и води до това децата да учат на смени, което е в разрез със законовите норми.

Проектът за продължението на бул. "Санкт Петербург" включва още улично и парково осветление с енергоефективни LED осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове. Финансирането по проекта обаче не е осигурено.

Поради тази причина Община Пловдив кандидатства за финансиране по оперативна програма "Развитие на регионите“. Обектът е в резервите на третия фиш, за който проектите са в оценка. Ще бъдат търсени и други източници на финансиране. Обектът е стратегически и с цел експедитивност започват процедурите по избор на изпълнител.

Очаква се комисията да вземе решение за най-добрата оферта, с която да бъде подписан и договор за изпълнение


Строежите там вървят с адска бързина. Всичко е в кранове. Кметът трябва да им построи път. МГ-то ще чака.
+1
 
 
За фирмите се не чудете,Има две,едната е дето работи по ул. Даме Груев и другата работеща в момента на подлеза на гарата.Изпитани,ветерани,до 2099 г.ще го направят.При това са пекани в работата.Успех!
+1
 
 
оставете ги да си чешат езиците.5 пияни пенсионери се тюхкат ,че ще им изчезне градинката зад блока.Заради тях-няма хубав път няма математическа гимназия.Айде холан.
