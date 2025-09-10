© виж галерията Въпреки протестите на пловдивчани, които живеят близо до Ботаническата градина процедурата по обществената поръчка за продължението на бул. "Санкт Петербург" от булевард "Освобождение“ до кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе“ с ул. "Ягодовско шосе“ е в пълна сила, информира Plovdiv24.bg. Три фирми и консорциум са кандидатите за строежа на 1 119,98 метра за сумата от 26 млн. лева с ДДС.



"Парсек груп" ЕООД, Консорциум "СТРАБАГ-ПЛОВДИВ" ДЗЗД, "Европейски пътища" АД и "Пътинженеринг" ООД са участниците в поръчката. Първата е дала оферта за 20,9 млн. лв, втората - 17,3 млн. лева, третата 18,9 млн. лева и последната - 21,4 млн. лева.



Новото трасе ще е с две платна и разделителна ивица между тях. По него ще има и автобусни спирки на градския транспорт.



Предвижда се и строителството на нова подземна инфраструктура, както и тротоари, велоалеи, вертикална и хоризонтална сигнализация, канализационни и водопроводни връзки, озеленяване, поливна система и достъпна среда за хора с увреждания.



В близост до новия булевард се предвижда и строителството на новата сграда на Математическата гимназия, за което се говори от около 40 години. Припомняме, че в момента МГ се помещава в сградата на училище "Драган Манчов", което затруднява учебния процес и на двете училища и води до това децата да учат на смени, което е в разрез със законовите норми.



Проектът за продължението на бул. "Санкт Петербург" включва още улично и парково осветление с енергоефективни LED осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове. Финансирането по проекта обаче не е осигурено.



Поради тази причина Община Пловдив кандидатства за финансиране по оперативна програма "Развитие на регионите“. Обектът е в резервите на третия фиш, за който проектите са в оценка. Ще бъдат търсени и други източници на финансиране. Обектът е стратегически и с цел експедитивност започват процедурите по избор на изпълнител.



Очаква се комисията да вземе решение за най-добрата оферта, с която да бъде подписан и договор за изпълнение