Днес Пловдив изживя един от най-вълнуващите моменти от честванията по случай Деня на българската азбука, просвета и култура. Веднага след официалната част на площад "11 май", центърът на града се превърна в море от празнично настроение, знамена и цветя, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Огромно празнично шествие премина по Главната улица, обединявайки духовенство, официални лица, учители, дейци на културата и хиляди граждани. Най-впечатляващи обаче бяха представителите на пловдивските училища от район "Централен". Стотици ученици, носещи празнични венци, цветя и национални трибагреници, изпълниха пешеходната зона с младост и гордост, докато хиляди пловдивчани и гости на града ги аплодираха от двете страни на улицата.

Истинската кулминация на шествието се състоя на емблематичните стълби на "Каменица", които се превърнаха в импровизирана открита сцена. Пред погледите на граждани и общественици десетки детски гласове изпълниха "Върви, народе възродени".

Мощното и емоционално изпълнение огласи цялото централно пространство на града. Стотици минувачи спряха на място, за да послушат и да пеят заедно с изпълнителите, превръщайки момента в спонтанен триумф на пловдивския дух и култура.