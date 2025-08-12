© виж галерията Община Пловдив обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на продължението на булевард "Санкт Петербург“ от булевард "Освобождение“ до кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе“ с ул. "Ягодовско шосе“. Новото трасе с дължина 1 119,98 метра ще е с две платна, разделителна ивица и автобусни спирки.



То ще осъществява безконфликтна връзка между двете пътни артерии, като ще се осигури подобряване на транспортното обслужване на населението в Пловдив, повишаване на пропускателната способност, безопасността на движение, намаляване на фините прахови частици и шумовото натоварване.



Освен това ще бъде изградена необходимата подземна инфраструктура, както и тротоари, велоалеи, вертикална и хоризонтална сигнализация, канализационни и водопроводни връзки, озеленяване, поливна система и достъпна среда за хора с увреждания.



"Продължението на бул. "Санкт Петербург“ не само ще облекчи трафика и ще свърже ключови пътни артерии, но и ще осигури безопасен достъп до новата сграда на Математическата гимназия. Това е инвестиция в бъдещето на града ни и в по-доброто качество на живот на пловдивчани“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.



От своя страна възложителят на поръчката - заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков, допълни, че обектът е съобразен със съвременните стандарти за градска среда.



"За нас изграждането на този обект е приоритет, защото той ще обслужва и новата сграда на Математическата гимназия и трябва да се погрижим за пътя, по който децата да стигат до училище“, заяви заместник-кметът Владимир Темелков.



Проектът включва още улично и парково осветление с енергоефективни LED осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове. Предвижда се монтаж на нови кабелни разпределителни касети и полагане на нови захранващи кабели, укрепване и изместване на съществуващи кабелни линии за ниско и високо напрежение и на слаботокови комуникационни мрежи.



Прогнозната стойност на обекта е 21 666 666,67 лева, като финансирането не е осигурено. Община Пловдив кандидатства за финансиране по оперативна програма "Развитие на регионите“. Обектът е в резервите на третия фиш, за който проектите са в оценка. Ще бъдат търсени и други източници на финансиране. Обектът е стратегически и с цел експедитивност започват процедурите по избор на изпълнител.