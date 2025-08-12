ИЗПРАТИ НОВИНА
Показаха как ще изглежда най-новият булевард в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:27
Община Пловдив обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на продължението на булевард "Санкт Петербург“ от булевард "Освобождение“ до кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе“ с ул. "Ягодовско шосе“. Новото трасе с дължина 1 119,98 метра ще е с две платна, разделителна ивица и автобусни спирки.

То ще осъществява безконфликтна връзка между двете пътни артерии, като ще се осигури подобряване на транспортното обслужване на населението в Пловдив, повишаване на пропускателната способност, безопасността на движение, намаляване на фините прахови частици и шумовото натоварване.

Освен това ще бъде изградена необходимата подземна инфраструктура, както и тротоари, велоалеи, вертикална и хоризонтална сигнализация, канализационни и водопроводни връзки, озеленяване, поливна система и достъпна среда за хора с увреждания.

"Продължението на бул. "Санкт Петербург“ не само ще облекчи трафика и ще свърже ключови пътни артерии, но и ще осигури безопасен достъп до новата сграда на Математическата гимназия. Това е инвестиция в бъдещето на града ни и в по-доброто качество на живот на пловдивчани“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

От своя страна възложителят на поръчката - заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков, допълни, че обектът е съобразен със съвременните стандарти за градска среда.

"За нас изграждането на този обект е приоритет, защото той ще обслужва и новата сграда на Математическата гимназия и трябва да се погрижим за пътя, по който децата да стигат до училище“, заяви заместник-кметът Владимир Темелков.

Проектът включва още улично и парково осветление с енергоефективни LED осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове. Предвижда се монтаж на нови кабелни разпределителни касети и полагане на нови захранващи кабели, укрепване и изместване на съществуващи кабелни линии за ниско и високо напрежение и на слаботокови комуникационни мрежи.

Прогнозната стойност на обекта е 21 666 666,67 лева, като финансирането не е осигурено. Община Пловдив кандидатства за финансиране по оперативна програма "Развитие на регионите“. Обектът е в резервите на третия фиш, за който проектите са в оценка. Ще бъдат търсени и други източници на финансиране. Обектът е стратегически и с цел експедитивност започват процедурите по избор на изпълнител.


29.05.2025 Искаме милиони от ЕС за продължението на "Санкт Петербург" и други важни обекти в Пловдив
25.05.2025 Нов проект на Пловдив за 29 млн. лева: Продължение на натоварен булевард, нова сграда на училище и още
22.01.2025 Пловдив получава още 12 милиона от МРРБ, удължават един от булевардите
11.05.2024 Удължават булевард в Пловдив с 24 милиона лева
28.04.2022 Трима мераклии да проектират продължението на бул. "Санкт Петербург"
04.01.2022 Проектират продължението на бул. "Санкт Петербург"
Показаха как биха искали и би трябвало да изглежда най-новият булевард в Пловдив. Как в действителност ще изглежда, кога и дали въобще ще изглежда така е Божа работа, предвид капацитета на Коцко и компания, чиито мозъци са полирани с шмиргел!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Наближава краят на транспортните мъки за жители на Кючука
12:53 / 12.08.2025
Дъщерята на изчезналия бизнесмен от Пловдив: Искаме поне да намер...
12:05 / 12.08.2025
Сигнал: Оплакване от алергичен човек остави жители от Кючука без ...
10:59 / 12.08.2025
Обвиниха 16-годишен за пиянско шофиране и непристойно поведение в...
10:46 / 12.08.2025
Д-р Георева: Най-голям риск носят храните, които лесно се разваля...
09:37 / 12.08.2025
В Пловдив спасиха мъж, получил инфаркт и изпаднал в клинична смър...
09:28 / 12.08.2025

