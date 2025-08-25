ЗАРЕЖДАНЕ...
|30-ина жители на Пловдив се обявиха срещу един от най-важните проекти за града
Преди две седмици Община Пловдив обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на продължението на булевард "Санкт Петербург“ от булевард "Освобождение“ до кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе“ с ул. "Ягодовско шосе“. Новото трасе с дължина 1 119,98 метра ще е с две платна, разделителна ивица и автобусни спирки.
То ще осъществява безконфликтна връзка между двете пътни артерии, като ще се осигури подобряване на транспортното обслужване на населението в Пловдив, повишаване на пропускателната способност, безопасността на движение, намаляване на фините прахови частици и шумовото натоварване.
Освен това ще бъде изградена необходимата подземна инфраструктура, както и тротоари, велоалеи, вертикална и хоризонтална сигнализация, канализационни и водопроводни връзки, озеленяване, поливна система и достъпна среда за хора с увреждания.
Какво обаче казаха днес живущи край бъдещото продължение на пътя:
Не желаем да го има този път. Той започва от 1-ви блок и ще минава пред всичките блокове надолу.
Там ще стане тапа. Още по-голяма. Пътят минава под терасите ни. Не са осигурени паркоместа. На вход по 30 коли, сметнете. Няма детски площадки.
Искаме паркове, детски градини и спокойствие. Ще пипаме от терасите автобусите".
