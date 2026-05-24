Един от най-обичаните и емблематични български артисти – актьорът, режисьор и драматург Камен Донев, превърна 24 май в още по-специален празник за Града под тепетата. В деня, в който България чества култа към духовността, просветата и славянската писменост, присъствието на Камен Донев в Пловдив се превърна в символ на приемствеността между утвърдените творци и младото поколение, което тепърва ще гради бъдещето на българската култура, информира Plovdiv24.bg.

Празничният 24 май започна за Камен Донев с участие в официална и изключително емоционална церемония в заседателната зала на Община Пловдив. На нея кметът Костадин Димитров и представители на местната власт връчиха престижното отличие "Почетна значка на град Пловдив" на 23-ма изявени млади пловдивски творци – ученици, музиканти, актьори и културни дейци.

След това актьорът бе забелязан по време на празничния концерт, събрал огромно множество на стълбите на "Каменица". Камен Донев беше застанал редом до кмета на Пловдив и докато гледаше музикалната програма не скри доброто си настроение и бурно аплодира изпълненията на пловдивските таланти. Присъствието на обичания артист сред хората бързо предизвика вълнение, а десетки граждани използваха момента, за да го поздравят за празника и да си направят снимка за спомен.

Посещението на големия артист на този светъл празник носи и дълбок символичен характер. През 2026 година Камен Донев отбелязва своята 55-годишнина с юбилейно национално турне, а Пловдив заема централно място в него.