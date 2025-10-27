Община Пловдив обяви важна обществена поръчка

© Община Пловдив направи поредна важна крачка към модернизацията на образователната инфраструктура в града. Обявена е обществената поръчка за изграждането на нова учебна сграда с физкултурен салон към филиала на ОУ "Алеко Константинов“ в Пловдив. Това съобщи възможителят - заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков.



Проектът предвижда създаването на напълно нова, съвременна и енергийно ефективна сграда, която ще замени остарялата постройка, намираща се в лошо конструктивно и санитарно състояние. С реализацията му ще бъдат осигурени по-добри условия за обучение, спорт и развитие на децата, които посещават училището.



Новата сграда ще бъде изградена на две основни нива и едно полунско ниво за физкултурен салон, като ще включва четири модерни класни стаи, просторна занималня, съвременни санитарни възли и съблекални, фотоволтаична система за оптимизация на енергийните разходи, както и изцяло обновено и озеленено дворно пространство. Осигурена е пълна достъпност чрез асансьор и рампи за хора с увреждания.



"Оставяме в миналото старата сграда и изграждаме нов дом на знанието. Това училище заслужава съвременна, безопасна и вдъхновяваща среда, в която всяко дете да може да учи и мечтае. Всяка тухла, която поставяме днес, гради бъдещето на Пловдив“, заяви заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков.



Проектът се финансира 100% с безвъзмездна финансова помощ по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г., а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 425 дни след избор на изпълнител.



Основно училище "Алеко Константинов“ е сред емблематичните учебни заведения в Пловдив. То е създадено през 1908 г. като първата пловдивска прогимназия, а от 1963 г. носи името на големия български писател и общественик Алеко Константинов. През повече от вековната си история училището е било средище на знания, култура и отдаденост към децата на Пловдив.



С реализацията на проекта, Владимир Темелков обяви, че Община Пловдив продължава политиката си за инвестиции в модерно и достъпно образование, като създава устойчива и мотивираща среда за следващите поколения ученици.