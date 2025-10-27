ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив обяви важна обществена поръчка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:19Коментари (0)329
©
Община Пловдив направи поредна важна крачка към модернизацията на образователната инфраструктура в града. Обявена е обществената поръчка за изграждането на нова учебна сграда с физкултурен салон към филиала на ОУ "Алеко Константинов“ в Пловдив. Това съобщи възможителят - заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков.

Проектът предвижда създаването на напълно нова, съвременна и енергийно ефективна сграда, която ще замени остарялата постройка, намираща се в лошо конструктивно и санитарно състояние. С реализацията му ще бъдат осигурени по-добри условия за обучение, спорт и развитие на децата, които посещават училището.

Новата сграда ще бъде изградена на две основни нива и едно полунско ниво за физкултурен салон, като ще включва четири модерни класни стаи, просторна занималня, съвременни санитарни възли и съблекални, фотоволтаична система за оптимизация на енергийните разходи, както и изцяло обновено и озеленено дворно пространство. Осигурена е пълна достъпност чрез асансьор и рампи за хора с увреждания.

"Оставяме в миналото старата сграда и изграждаме нов дом на знанието. Това училище заслужава съвременна, безопасна и вдъхновяваща среда, в която всяко дете да може да учи и мечтае. Всяка тухла, която поставяме днес, гради бъдещето на Пловдив“, заяви заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков.

Проектът се финансира 100% с безвъзмездна финансова помощ по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г., а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 425 дни след избор на изпълнител.

Основно училище "Алеко Константинов“ е сред емблематичните учебни заведения в Пловдив. То е създадено през 1908 г. като първата пловдивска прогимназия, а от 1963 г. носи името на големия български писател и общественик Алеко Константинов. През повече от вековната си история училището е било средище на знания, култура и отдаденост към децата на Пловдив.

С реализацията на проекта, Владимир Темелков обяви, че Община Пловдив продължава политиката си за инвестиции в модерно и достъпно образование, като създава устойчива и мотивираща среда за следващите поколения ученици.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Безплатни профилактични прегледи в Пловдив
08:41 / 27.10.2025
Картата на имотния пазар в Пловдив: Кои квартали печелят сърцата ...
08:40 / 27.10.2025
Пускат парното в Пловдив
06:00 / 27.10.2025
Спешно се търси кръв за моториста, пострадал тежко при зверската ...
21:03 / 26.10.2025
Закърпват дупките по улиците на най-младия район в Пловдив
19:22 / 26.10.2025
Ново отчуждаване е в сила заради пробива под Централна гара, кмет...
19:20 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков"
Изграждането на АМ "Тракия"
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: