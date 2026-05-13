Собствениците на автогара "Север" оттеглят искането си за компенсии за ползването на автогара "Север". В официалното заявление се казва, че през следващите два месеца автогара "Север" ще продължи да функционира като начална/крайна/междинна автогара за досегашните автобусни разписания от междуселищния транспорт. Писмото е внесено от изпълнителния директор на "Хеброс бус" Юлия Москова в община Пловдив, съобщи за Plovdiv24.bg заместникът й и съдружник във фирмата инж. Веселин Дошков.
Заявлението е по повод предложението на кмета Костадин Димитров до Общинския съвет да се одобри сключването на споразумение между община Пловдив и "Хеброс бус" за продължаване дейността на автогара "Север" като за целта от градската хазна ще се плащат по 12 750 евро без ДДС или 15 300 € с данъка на месец. Сумата представлява компенсация за намалените приходи от оперирането и функционирането на автогарата.
Предложението на кмета Костадин Димитров, изкристализирало след интензивни преговори между градоначалника и ръководството на "Хеброс бус" с участието на директора на дирекция "Правно-нормативно обслужване“ в Община Пловдив, срещна сериозен отпор от общинските съветници от ПП-ДБ. На нарочна пресконференция те заявиха, че в конкретния случай става дума не за компенсации на превозната дейност, а за подпомагане на икономическата дейност на частни субекти, което те определиха като проблематично от гледна точка на европейското и националното законодателство относно държавната помощ.
Според тях подобен подход не решава същностния проблем, а само отлага неговото задълбочаване, като същевременно създава риск от прецедент, при който и други оператори биха могли да претендират за аналогични плащания. Съветниците от ПП-ДБ предложиха като алтернатива бързо изграждане на временна транспортна инфраструктура под формата на спиркови навеси в района на автогара "Север“ и в жп гарите край "Прослав" и "Тракия".
Дошков смята, че идеята за навеси е несериозна. Припомни, че автогарите са специализирани обособени транспортни обекти, в които има гишета за продажба на билети, информация за маршрутите, чакалня, санитарен възел и други съпътстващи дейности.
Plovdiv24.bg припомня, че утре ще се проведе извънредна сесия на пловдивския общински съвет. Дневният ред се състои от 2 точки: финансовата компенсация за автогара "Север" и отмяна на предишното решение, с което 27 извънградски линии се преместват от автогара "Север" на другите две автогари "Юг" и "Родопи", а автобусите за София и Асеновград – на Централна гара.
На въпрос какво се случва с автогара "Юг" Дошков отговори, че очаква линиите да бъдат върнати отново там. Надява се, че автобусите няма да продължат да спират на булеварда пред автогарата.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!