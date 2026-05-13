Собствениците на автогара "Север" оттеглят искането си за компенсии за ползването на автогара "Север". В официалното заявление се казва, че през следващите два месеца автогара "Север" ще продължи да функционира като начална/крайна/междинна автогара за досегашните автобусни разписания от междуселищния транспорт. Писмото е внесено от изпълнителния директор на "Хеброс бус" Юлия Москова в община Пловдив, съобщи за Plovdiv24.bg заместникът й и съдружник във фирмата инж. Веселин Дошков.

Заявлението е по повод предложението на кмета Костадин Димитров до Общинския съвет да се одобри сключването на споразумение между община Пловдив и "Хеброс бус" за продължаване дейността на автогара "Север" като за целта от градската хазна ще се плащат по 12 750 евро без ДДС или 15 300 € с данъка на месец. Сумата представлява компенсация за намалените приходи от оперирането и функционирането на автогарата.

"Чакали сме толкова време, ще изчакаме още два месеца. Темата за автогарите е много сериозна и не искаме повече да се политизира", коментира за медията ни инж. Дошков.

Предложението на кмета Костадин Димитров, изкристализирало след интензивни преговори между градоначалника и ръководството на "Хеброс бус" с участието на директора на дирекция "Правно-нормативно обслужване“ в Община Пловдив, срещна сериозен отпор от общинските съветници от ПП-ДБ. На нарочна пресконференция те заявиха, че в конкретния случай става дума не за компенсации на превозната дейност, а за подпомагане на икономическата дейност на частни субекти, което те определиха като проблематично от гледна точка на европейското и националното законодателство относно държавната помощ.

Според тях подобен подход не решава същностния проблем, а само отлага неговото задълбочаване, като същевременно създава риск от прецедент, при който и други оператори биха могли да претендират за аналогични плащания. Съветниците от ПП-ДБ предложиха като алтернатива бързо изграждане на временна транспортна инфраструктура под формата на спиркови навеси в района на автогара "Север“ и в жп гарите край "Прослав" и "Тракия".

Дошков смята, че идеята за навеси е несериозна. Припомни, че автогарите са специализирани обособени транспортни обекти, в които има гишета за продажба на билети, информация за маршрутите, чакалня, санитарен възел и други съпътстващи дейности.

Plovdiv24.bg припомня, че утре ще се проведе извънредна сесия на пловдивския общински съвет. Дневният ред се състои от 2 точки: финансовата компенсация за автогара "Север" и отмяна на предишното решение, с което 27 извънградски линии се преместват от автогара "Север" на другите две автогари "Юг" и "Родопи", а автобусите за София и Асеновград – на Централна гара.

На въпрос какво се случва с автогара "Юг" Дошков отговори, че очаква линиите да бъдат върнати отново там. Надява се, че автобусите няма да продължат да спират на булеварда пред автогарата.