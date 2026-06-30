Пазарът на недвижими имоти под тепетата продължава да бъде една от най-горещите и коментирани теми. Въпреки постоянните слухове за имотен балон, динамиката в града не спира, а купувачите стават все по-взискателни. Зад сухите статистики обаче се крие една много по-интересна реалност, която остава невидима за масовия потребител.

Един от водещите експерти в сектора – Костадин Пенов, брокер с над 10-годишен опит на терен в Пловдив, разкрива какво всъщност се случва с цените, кои са скритите "перли“ на пазара и къде се намира абсолютният ценови връх в града в момента.

Илюзията за "средна цена“ и голямото сегментиране

Когато се говори за имоти в Пловдив, най-често споменаваната цифра в момента е около 1500 €/кв.м.

Според Костадин Пенов обаче това понятие е твърде общо и до голяма степен подвеждащо, тъй като смесва в едно обекти "на зелено“, стари панелни жилища, нови кооперации и луксозно обзаведени апартаменти.

В действителност пазарът под тепетата е сериозно сегментиран. Цените на масовите апартаменти варират в широки граници между 1100 €/кв.м и 2000 €/кв.м. Долната граница е запазена предимно за имоти в начален стадий на строеж или такива за тотален ремонт в по-крайните квартали.

В същото време, в премиум сегмента и на топ локациите в града, цените отдавна са преминали тези нива и вече достигат между 3000 и 4000 €/кв.м.

Най-сериозен и отчетлив скок в стойността отбелязват едностайните и двустайните апартаменти ново строителство на престижни локации.

Логиката зад този тренд е проста: при всяка пазарна промяна или икономическа несигурност, тези имоти се доказват като най-ликвидни, коригират цената си надолу най-бавно и същевременно генерират отлична и сигурна доходност от наеми.

Изчезващият вид на достъпните имоти и "скритият джакпот“

Намирането на качествен и евтин имот в Пловдив днес се превръща в почти невъзможна мисия. Разбира се, ниски цени все още съществуват, но те винаги вървят в пакет с тежки компромиси – лоша инфраструктура, съмнително качество на изпълнението, несигурни срокове за завършване или лошо изложение на самите жилища.

Костадин Пенов споделя една голяма тайна от кухнята на бизнеса: истински изгодните "перли“ изобщо не стигат до големите имотни портали. За да се добере човек до тях, е нужна изключително развита мрежа от контакти и дългогодишно доверие.

Често чрез тежки преговори и отлично познаване на личната ситуация на продавача, експертите успяват да договорят имоти значително под пазарната им стойност – сделка, която се превръща в истински "джакпот“ за купувача. Другият работещ вариант са ексклузивните цени на съвсем ранен етап в определени нови сгради, преди проектите изобщо да бъдат официално обявени на пазара.

Резиденция за 2.45 милиона евро държи ценовия връх

Безспорно най-любопитната тема на пазара винаги са били трофейните имоти. В момента абсолютният ценови връх за жилищен имот в Пловдив се държи от изключителна градска къща (тип резиденция), разположена на перфектна локация в идеалния център на града.

Имотът се предлага на впечатляващата пазарна цена от 2 450 000 евро. За тази сума купувачът получава забележителна сграда с 542 кв.м разгърната застроена площ, разпределена на четири етажа. Тя разполага с общо 9 стаи, сред които 5 просторни спални и 2 бани, както и със собствен уединен парцел от 288 кв.м в самото сърце на града. Това е емблематичен пример за луксозен имот, при който стойността се определя от уникалната комбинация между огромно жизнено пространство, престижна архитектура и топ локация, гарантираща пълна автономност в градска среда.

Кой купува луксозни имоти за милиони?

Профилът на купувачите във високия ценови клас в Пловдив е строго профилиран. Това са основно успешни местни предприемачи, мениджъри в IT и аутсорсинг сектора, както и българи, работещи на високи и престижни позиции в чужбина.

По-голямата част от тях инвестират в подобни жилища за собствено ползване, водени от желанието да осигурят по-висок стандарт, комфорт и максимална сигурност за семействата си. Останалата част се насочват към т.нар. "трофейни имоти“ с колекционерска стойност, които не просто запазват парите им, но служат и като най-сигурното дългосрочно убежище за техния капитал в години на динамични промени.