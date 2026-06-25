Емблематичният хотел "Марица“ отново е в центъра на вниманието на пловдивчани. Дейностите около прилежащите към него постройки не убягват от погледа на минувачите, а вълненията около бъдещето на терена не стихват. Докато едни изпитват дълбока носталгия по мястото, където са празнували сватбите си, други отдавна определят архитектурния му стил като грозен кич.
Инфлуенсър успя да влезе зад затворените врати на комплекса. Неговите кадри показват шокиращ контраст - пълна разруха, сред която все още блестят остатъци от някогашния лукс и неосъществена красота.
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Какво се случва на терена в момента?
В момента на обекта работи подизпълнител, който подготвя терена за новото мащабно строителство. Демонтират се части от прилежащите постройки, изнасят се стъклопакети и оборудване. Целта е професионално да се извлекат всички ценни суровини и материали от старите сгради. Мястото е напълно затворено и обезопасено. Сделката за закупуването на хотел "Марица“ обаче все още не е финализирана официално от представители на пловдивската компания "Хъс“ — инвеститор на новия проект. Към момента крайните собственици на терена все още са семейство Ветко и Маринела Арабаджиеви, въпреки че според фирменото досие едноличен собственик на капитала е чуждестранно юридическо лице, регистрирано на Сейшелите.
Какво предстои?
Името "Марица“ се запазва въпреки че старата сграда ще бъде съборена, за да се освободи място, историята няма да бъде напълно заличена. Намеренията на компанията "Хъс“ са да запази емблематичното за града име "Марица“. На мястото най-вероятно ще бъде издигнат изцяло нов, модерен комплекс, съчетаващ съвременни жилищни сгради и офиси.