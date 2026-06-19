Пловдив се нарежда сред първите локации в България, където още през тази година китайският технологичен гигант XPENG ще открие свое официално представителство и сервизен център. Новината бе обявена по време на мащабния дебют на марката у нас. Местната експанзия в Пловдив, София, Варна и Бургас е част от амбициозната стратегия на компанията, която през 2027 г. ще се разшири и към Русе и Стара Загора, затвърждавайки регионалното значение на пловдивския пазар за електромобилност.

Ексклузивен представител на марката за страната е "Българска Автомобилна Индустрия“ (БАИ). Родните потребители, включително и тези в Пловдивския регион, вече имат достъп до официалния сайт на XPENG за България, където могат да правят предварителни заявки, да конфигурират автомобили и да заявяват тест драйв.

Какво носи за Пловдив визията на XPENG за "Physical AI"

Официалната премиера на марката се състоя в хотел HYATT Regency в София, където събра представители на бизнеса, автомобилния сектор и дипломатическия корпус, сред които и посланикът на Китай в България Дай Цинли. Вечерта бе открита от Елвис Чен, управляващ директор на XPENG за Североизточна Европа. Той подчерта, че XPENG, като номер едно китайски EV стартъп по задгранични продажби за 2025 г., не е просто автомобилен производител, а лидер в сферата на Physical AI – концепция, при която изкуственият интелект е дълбоко интегриран с физическия свят.

В тази връзка компанията развива едновременно три големи технологични направления. Първото са интелигентните електромобили с девет представени модела и готов за пускане комерсиален Robotaxi. Второто направление включва летящите автомобили с общо седем представени модела до момента, сред които е и ARIDGE Land Aircraft Carrier – първият в света сгъваем летящ автомобил с над 7000 предварителни заявки глобално. Третото голямо перо са хуманоидните роботи с общо пет прототипа, като един от тях – роботът IRON – имаше специално присъствие и беше показан на живо по време на събитието.

Пловдив посреща първите три модела - характеристики и цени за региона

XPENG стъпва на българския пазар с три от най-новите си електрически модела, които се предлагат със солидна 7-годишна гаранция или до 150 000 километра пробег.

Моделът XPENG G6 представлява стилно SUV купе, което предлага пробег до 535 километра по стандарта WLTP и впечатляваща възможност за бързо зареждане от 10 до 80 процента за около 12 минути. Началната цена за тази конфигурация у нас е 44 490 евро.

Елегантният седан XPENG P7+ се отличава с изключително просторен интериор, голям багажник и множество интелигентни системи за подпомагане на водача на пътя. Този автомобил осигурява до 530 километра пробег с едно зареждане, а базовата му версия стартира от 45 990 евро.

Флагманът XPENG G9 е най-луксозният модел в гамата. Той предлага до 585 километра пробег, комфортно въздушно окачване и мощност до 423 kW при версията с двойно предаване. Неговата начална цена на българския пазар е фиксирана на 59 990 евро.