Видно е, че емблематичният хотел "Марица" отдавна е в полезрението на пловдивчани. И няма как иначе. Мнозина подхождат доста сантиментално към това, което остава в миналото. Навремето доста от пловдивчани организираха там собствените си сватби, или пък тези на децата си. Емоцията няма как да си отиде просто така, предава Plovdiv24.bg.

Именно заради това събарянето на прилежащите на хотела сгради не убягва от погледа на хората и днес. Те се вълнуват от всичко, което се случва там. Някои харесват и обичат хотел "Марица", а други коментират, че хотелът е грозен кич, който отдавна е трябвало да бъде бутнат. Дори наричат архитектурния му стил "мутра Барок“.

"Разсъбличането на сградите продължава. От няколко дни върви демонтирането на облицовката на високата постройка, вдигната от Ветко и Маринела Арабаджиеви преди години, която така и не заработи", пише пловдивчанин.

Както Plovdiv24.bg вече ви информира, в момента там работи подизпълнител, който подготвя терена за новото строителство. Демонтират се части от прилежащите постройки. Изнасят се стъклопакети, оборудване. Идеята е професионално да се извлекат всички ценни суровини от старите сгради.

Обектът е затворен и обезопасен и се подготвя за нов мащабен проект на фирмата инвеститор.

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Сделката за закупуването на хотел "Марица" обаче все още не е финализирана, съобщиха за Plovdiv24.bg представители на Пловдивската компания "Хъс", инвеститор на новия строеж на мястото на хотела.

Крайните собственици на терена все още са семейство Ветко и Маринела Арабаджиеви, независимо, че според фирменото досие едноличен собственик на капитала е чуждестранно юридическо лице в Сейшелите. Наличният капитал на дружеството към момента е в размер на 59224670.05 €.

Както вече ви информирахме идеите и намеренията на компания "Хъс" са да се запази името "Марица". Най-вероятно там ще се строи чисто нов комплекс с жилищни сгради и офиси.