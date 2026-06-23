Новият търговски център на мястото на част от бившата Захарна фабрика ще се състои от три сгради с магазини, паркинг за клиенти, зеленина и зона за зареждане на търговские обекти. Всичко това, според издадената скица, ще е разположено върху площ от 36133 м2 и е в урегулиран в УПИ парцел, предназначен за обществено обслужващи дейности, жилищно застрояване и ТП, в кв.19 по плана на кв."Захарна фабрика и Тодор Каблешков". Административният адрес е бул."България" № 117, научи Plovdiv24.bg.

Сграда 1 е едноетажна, а сгради 2 и 3 са двуетажни, изпълнени от стоманобетонови елементи и термопанели. В първата сграда ще се разполага хипермаркет.

Разпределението на сграда 2 включва 12 броя магазини, на I етаж и 7 броя магазини на II етаж. Разпределението на сграда 3 включва 10 броя магазини на I етаж и 9 броя магазини на II етаж. Предвижда се магазините да бъдат за различни промишлени стоки, в зависимост от търсенето на наемателите.

Съгласно скицата – виза за проектиране, имотът е разположен в смесена многофункционална зона 2, с устройствени показатели Площ – 80% , Кинт – 4,8 , Озеленяваме – 20%, паркиране. Това е урбанистична зона, предназначена за различни видове застрояване - жилищно, търговско, административно и производствено, като предлага възможност за инвестиционни имоти с разнообразна функция.

Общата застроена площ за търговския център възлиза на 14321,40 м2. Пред сградите се предвиждат 300 броя паркоместа за клиенти. Според инвестиционното предложение, което е внесено в РИОСВ - Пловдив на 27.05.2026 г., няма необходимост от изграждане на нова пътна връзка, тъй като имотът е разположен на централно място, като е осигурен отделен вход за клиенти и за товарен транспорт за зареждане.

Преди да започне строителството на сградите от търговския център ще трябва да се извърши събаряне на съществуващите на площадката сгради, които са голям брой и с различна застроена площ. Едва след разчистване на площадката ще започне строителството на новите сгради.

Инвеститорът заявява, че строителството на основните процеси включват традиционни строителни практики по изграждането на монолитни сглобяеми конструкции – изкопни работи с малка дълбочина, без използване на взрив. Всички строителни материали ще се доставят в готов вид и ще се поставят веднага.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата му.

На площадката се е разполагала част от бившата Захарна фабрика и не се засягат елементи на Националната екологична мрежа, обекти подлежащи на здравна защита и СОЗ на водоизточници за питейно-битови и минерални води. Не се засягат и обекти на културно-историческото наследство. Най-близката защитена зона по Натура 2000 е "Река Марица" (BG0000578) по Директива за местообитанията.

Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, тъй като имотът се намира в регулацията и има удобен транспортен достъп.

По време на строителството ще се използват основно горива за строителните машини и традиционни строителни материали за сградите, доставени от лицензирани фирми и от търговската мрежа.

При подготовката на строителната площадка и разчистването на съществуващите в нея сгради ще се образуват значителни количества строителни отпадъци от събаряне на сградите. Всички те ще се извозват на депото за строителни отпадъци в Асеновград, предвижда инвеститорът.

Теренът е притежание на фирма "Гардън сити Пловдив", свързана с бизнесмена от йордански произход Таха Рахман, с управител Ахман Фахми Абделрахман Абделдайем, брат на Таха Рахман, който е активен участник в 9 фирми като едноличен собственик на капитала, съдружник и управител. Лицето има собственост в 7 компании, една от тях е пазарджишката фирма "Тарамекс" ЕООД.

Самият Таха Рахман не заема активно участие във фирми, но стои зад редица мащабни жилищни проекти в Пловдив.

Новият търговски център ще бъде в съседство с "Crystal Towers" на "ПИМК Билд", който също се изгражда на мястото на част бившата захарна фабрика "Кристал".

Както вече Plovdiv24.bg писа, идеята за ритейл парк допълва жилищната концепция на квартала — докато кулите на "ПИМК" носят жителите, търговската зона на Рахман би осигурила бизнес и обслужваща функция в непосредствена близост.