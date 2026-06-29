След динамичната и изпълнена със рекорди 2025 година, имотният пазар под тепетата навлиза в нова фаза. Страховете от инфлация покрай приемането на еврото и свръхемоционалните покупки отстъпват място на прагматизма.
Криза и "спукване на балон“ ли предстоят, или пазарът просто заема здравословни позиции? Потърсихме за коментар управителя на една от големите имотни агенции в Пловдив Костадин Пенов, за да обобщи горещите тенденции, дефицитите и поведението на купувачите в Пловдив в първите шест месеца на 2026 г.
Отрезвяване след "лудата“ 2025 година
По думите му пазарът през 2026 г. е като "завръщане към разума“. Според него, ако направим сляпо сравнение между настоящата и миналата година, то някой лесно би стигнал до заключението, че сме в криза и така чаканото "спукване на имотния балон“ е дошло. Пенов е категоричен, че това обобщение е прибързано и подвеждащо.
Какво и къде се търси под тепетата?
Към момента се търсят основно жилища за собствено ползване - двустайни и тристайни апартаменти в нови, качествени и нискоетажни сгради в добре развити райони. Ако излезем от рамките на града, немалък процент от търсенията са насочени към къщи и парцели в селата на радиус до 30 минути автомобилно разстояние от Пловдив.
Кои квартали са "горещите точки“ през 2026 г.?
В момента е продиктувано изцяло от купувачи, които ще живеят в имотите, фокусът логично пада върху квартали с уредена инфраструктура, изключвайки претоварения идеален център и твърде крайните периферии.
Горещите точки в момента са:
- Смирненски
- Тракия
- Южен
- Кършияка
- Гагарин
Според имотния експерт тенденцията за миграция към периферните райони на Пловдив е в сериозен подем още от 2020 г. Днес обаче нещата са коренно различни. Оказва се, че да притежаваш къща на село, успоредно с градския си апартамент, вече не е екзотика, а се е превърнало в осъзната нужда и символ на успех и по-висок стандарт на живот, особено за младите семейства с малки деца.
Трудно ли се намира жилище на добра цена?
Намирането на жилище на добра цена остава сериозно предизвикателство, разказва Пенов. Въпреки мащабите, с които се развива новото строителство в Пловдив, то все още не успява напълно да засити глада на купувачите. Днешните купувачи са много по-взискателни, информирани и критични. Те анализират десетки параметри, което доведе до сериозна диференциация на пазара: Тези, които съчетават добра локация, безупречна репутация на инвеститора и качествена архитектура, се разпродават светкавично още "на зелено“ преди Акт 14.
"На зелено“ в момента се купува почти изключително от доказани инвеститори с чисто име, които могат да гарантират сигурно завършване.
Преговорите се завръщат: Край на "скритите търгове“
Имотният експерт е категоричен, че след 10-годишен опит в сектора той е научил, че за купувача цените никога не са били и няма да бъдат реалистични.
С въвеждането на еврото цените на самите имоти не са скочили рязко веднага след приемането, но цените на почти всички стоки и услуги в ежедневието се покачиха осезаемо.