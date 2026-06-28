Известният пловдивски музикант Моцарт сподели пред Plovdiv24.bg изключително остри критики към дигиталната ера и новите технологии като изкуствения интелект. Според него технологичният скок не ни прави по-умни, а точно обратното ограбва човешката емоционалност и автентичност.
Моцарт не спести абсурдни примери от ежедневието си, на които е станал свидетел наскоро, и критикува липсата на елементарна обща култура сред младото поколение.
Роботи вместо хора и заплахата за децата
Музикантът изрази сериозно притеснение и за икономическите и социални последици от масовото навлизане на технологиите, като направи паралел с друга спорна тема в Пловдив - електрическите тротинетки.
Той разказа как изкуствения интелект е навлязъл в изкуството и вече има роботи, които свирят на цигулки.