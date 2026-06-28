Известният пловдивски музикант Моцарт сподели пред Plovdiv24.bg изключително остри критики към дигиталната ера и новите технологии като изкуствения интелект. Според него технологичният скок не ни прави по-умни, а точно обратното ограбва човешката емоционалност и автентичност.

Пагубно е с положението с изкуствения интелект. Аз съм отвратен. Внедрявайки го, хората ще загубят емоционалността и чувствата си. За да разбираш изкуствения интелект, първо трябва да имаш естествен интелект. Той трябва да е само допълнение към нещо вече създадено от човека, а сега се ползва за щяло и нещяло, споделя той.

Моцарт не спести абсурдни примери от ежедневието си, на които е станал свидетел наскоро, и критикува липсата на елементарна обща култура сред младото поколение.

Приятели искат да видят какво има в таратора и питат изкуствения интелект. На вас как ви се струва това.Аз ако им кажа, че са тъпи, се обиждат. Не знаят какво има в таратора или не могат да прочетат? ИИ трябва да има образователна цел, а не да кара хората да деградират и да ги превръща в михлюзи и хайлази. В Америка ядат домати, но не знаят какво е домат. Това е затъпяване на световно равнище! допълва пловдивчанинът.

Роботи вместо хора и заплахата за децата

Музикантът изрази сериозно притеснение и за икономическите и социални последици от масовото навлизане на технологиите, като направи паралел с друга спорна тема в Пловдив - електрическите тротинетки.

Той разказа как изкуствения интелект е навлязъл в изкуството и вече има роботи, които свирят на цигулки.