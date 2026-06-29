Един от най-желаните пловдивски ергени официално е зает. Сърцето на топ модела и риалити звезда Благомир Мастагарков вече изцяло принадлежи на неговата половинка Александра Колева. През изминалия уикенд красавецът направи следващата голяма стъпка в живота си и падна на колене пред своята любима.

Романтична приказка на брега на язовир "Кърджали"

Мастагарков е организирал грандиозна романтична изненада на брега на язовир "Кърджали". За да бъде емоцията пълна, той е поканил най-близките роднини и приятели на двойката, които да споделят незабравимия момент в пълна тайна от нищо неподозиращата Александра. Декорацията е била като от романтичен филм – дълъг червен килим, обсипан с десетки рози, огромно сърце и внушителен светещ надпис "Marry me“ (Омъжи се за мен).

Веднага след заветното "Да“, небето е било озарено от зрелищна цветна заря, а емоциите са ескалирали. Социалните мрежи буквално преляха от сторита и поздравления от близки и фенове през последните дни, които споделяха кадри от щастливото събитие.

Събра ги "Игри на волята"

Любовната история на Александра и Благомир е тясно свързана с най-екстремното риалити в ефира "Игри на волята". Именно темата за предаването вероятно е темата, което първоначално е обединила двамата влюбени. Двамата са ярки участници в шоуто, където успяха да стигнат доста напред благодарение на волята и чара си.

Двамата започнаха да загатват за връзката си преди няколко месеца. Малко по-късно те споделиха и романтични кадри от Дуранкулак - емблематичното място, където бе заснет последният сезон на приключенското шоу.

Александра е сестра близначка на друг добре познат образ от малкия екран - Дани, който направи фурор в предаването "Един за друг“ с половинката си Стела.