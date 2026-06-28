Известната пловдивска адвокатка Емилия Недева излезе с остър коментар в социалните мрежи, насочен срещу журналиста и телевизионен водещ Богомил Грозев и неговото представяне в сутрешния блок на bTV.

В публикацията си Недева не спести критики към поведението на водещия пред камера, описвайки излъчването му като "уморено и отегчено“.

Често на лицето му се изписва чисто физически напън да скалъпи някакъв плитък коментар. Сега, когато го виждам на екрана, разбирам защо толкова допадаше на бившия ни кмет Здравко Димитров - много си приличат в начина, по който изглеждат преди да построят в ума си някаква фраза пише адв. Недева в социалните мрежи

Според нея, ако целта на медията е била постигането на "пълна безцветност, безхарактерност и безсмислие от екрана“, то тя е изпълнена на 100%. Тя отправя и риторичен въпрос към ръководството на телевизията дали никой не забелязва въпросното поведение.

Богомил Грозев има над 25-годишен опит в общественото пространство.

Tой започва кариерата си в "Дарик радио“, след което преминава през печатни медии като вестниците "Банкеръ“ и "Сега“, както и списание "Тема“.

Професионалният му път в телевизията стартира именно от bTV Новините, където в продължение на 7 години работи като репортер с ресор икономически и социални теми. По-късно се утвърждава като водещ на централната емисия новини по NOVA.

В кариерата си Грозев заема и поста директор на общинския институт "Старинен Пловдив“, където бе назначен от Здравко Димитров. В този период той отговаря за управлението и популяризирането на ключови исторически обекти като Стария град, Античния театър и Епископската базилика на Филипопол.

Грозев е познат и като филмов продуцент на успешните български ленти "Завръщане“ и "Завръщане 2“. В последните години той се преориентира към банковия сектор като маркетинг директор и развива дейност като експерт по публично говорене и медийно поведение.

По образование Богомил Грозев е инженер, като притежава и редица специализации в областите на PR стратегиите и дигиталния маркетинг. Връщането му на екран в сутрешния блок очевидно предизвиква полярни реакции сред зрителите и обществените фигури.