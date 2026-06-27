Бившият футболист Благой Георгиев заяви, че жените не знаят какво искат, с което твърдение предизвика усмивката на водещата на предаването "COOLt“ Петя Дикова. Пред нея той направи равносметка за допуснатите грешки в миналото си и сподели детайли за личния си и духовен живот, информира Plovdiv24.bg.

Благой Георгиев, известен още като Благо Джизъса, призна, че е направил много грешки в живота си, които оприличи на автоголове, и допълни, че вероятно му предстои да прави още такива. Той подчерта, че се намира във възраст, в която вече е изяснил за себе си какво точно иска от живота, и отбеляза, че осланянето на Бог помага за допускането на по-малко грешки. Изпълненият с покаяние коментар премина без конкретни уточнения дали бъдещите му планове включват неговата настояща приятелка Мария-Луиза. Двамата бяха разделени за известен период от време, но впоследствие възстановиха общите си снимки и любовните обяснения в социалните мрежи.

Ексфутболистът сподели, че активно търси покаянието в себе си и вярва, че изповедта и причастието са дадени на хората от Бог. По време на преживяната криза в отношенията с неговата половинка, Георгиев дори публикува своя снимка с двама софийски свещеници, към които изрази официална благодарност за оказаната духовна подкрепа. Водещата Петя Дикова заслужи личните похвали на госта за професионалната си журналистическа подготовка, тъй като се оказа запозната с негово по-старо интервю пред руска медия.

Във въпросното интервю Благой Георгиев описва неочаквания начин, по който е станал притежател на мощи на Св. Николай Чудотворец. Докато пазарувал в църковен магазин в Москва материали за параклиса, който изгражда в България, към него се приближил духовник. Божият служител, който се оказал индиец, приел християнската вяра, му предал безценните реликви по вътрешно убеждение. Той обяснил на Георгиев, че тези свети предмети не могат да бъдат купени с пари, дори човек да притежава състоянието на милиардер.