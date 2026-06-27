Една от най-обсъжданите сватби на годината е на броени дни. Поп иконата Тейлър Суифт и звездата от НФЛ Травис Келси се очаква да сключат брак през уикенда около 4 юли, а все повече детайли изплуват в публичното пространство, макар двойката да пази най-важното в тайна.

Кога и къде?

Всички сигнали сочат към петък, 3 юли 2026 г., а за място се очертава Madison Square Garden в Ню Йорк, арената в центъра на Манхатън, дом и на баскетболния отбор Ню Йорк Никс. Седмици преди предполагаемата дата компания за организиране на събития подаде разрешително, за което Ню Йорк Таймс съобщи на 24 юни. Разрешителното предвижда затваряне на всички улици около арената от 2 до 4 юли заради събитие на 3 юли, което градски служител определи пред изданието като сватба.

Кметът на Ню Йорк потвърди графика

Самият кмет на града Зохран Мамдани на пресконференция на практика потвърди времевата рамка.

"Свикнали сме с големи събития и сме невероятно развълнувани. Знаем, че съвпада с финалите на Никс, с 4 юли, с 250-годишнината на Америка и със сватбата на Тейлър Суифт, всичко това се случва едновременно" , заяви Мамдани.

Два дни тържества

Според Ню Йорк Таймс празненствата може да започнат в четвъртък, 2 юли, с "интимно събиране от около 100 души", а на следващия ден да се проведе по-голямо събитие с "около 1000 гости". Полицията на Амтрак, отговаряща за гара Пен Стейшън под арената, потвърди пред изданието, че им е било казано "да очакват сватба на Суифт през уикенда на 4 юли".

Едно строго правило за гостите

Според Джордж Кител, играч на Сан Франциско 49ърс, двойката няма сватбен списък с подаръци и е въвела строга политика "никакви подаръци". "Казаха абсолютно никакви подаръци", разкри играчът Кител пред Extra TV, макар на шега да призна, че може да наруши правилото.

Музика на живо и звездни гости

Двойката предпочита музика на живо, а самата Суифт намекна, че близкият й приятел и съавтор Ед Шийран може да излезе на сцената по време на тържеството. Според репортажи всички около подготовката са били "заклети да пазят тайна". Междувременно и двамата прекарват последните си дни като сгодени в компанията на близки приятели, Келси беше забелязан в Южна Калифорния в режим на ергенско парти, а събиране на близки в имението на Суифт в Роуд Айлънд подхрани слуховете за моминско парти.