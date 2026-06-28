Световноизвестният поп изпълнител Хари Стайлс силно изплаши десетки хиляди свои почитатели, след като се задави с вода и падна на земята по време на своя концерт на стадион "Уембли“ в Лондон. Инцидентът се случи в петък в разгара на безпрецедентна гореща вълна, при която термометрите в британската столица отчетоха рекордните за юни 37,5°C, пише Daily Mail.

По време на изпълнението си бившата звезда от групата One Direction се е опитал да направи популярния сред феновете си трик, известен като "кит“, при който отпива глътка вода и я изпръсква като фонтан над предните редове на публиката. Според разпространени в социалните мрежи видеоклипове певецът видимо се е задавил сериозно секунди преди да направи демонстрацията. Изпълнителят е изгубил баланс, сринал се е на колене, след което е легнал по гръб на подиума, кашляйки и задъхвайки се неконтролируемо. Въпреки стряскащата ситуация, Хари Стайлс е проявил силен характер, успял е бързо да се изправи в седнало положение и е продължил своето участие.

Присъствали на събитието разказват, че жегата в препълненото съоръжение е била изключително изтощителна. Още след второто си изпълнение Стайлс е свалил своето яке, а ризата му е била изцяло подгизнала от пот. Инцидентът предизвика вълна от сериозно безпокойство в интернет пространството, като много от притеснените почитатели споделиха, че първоначално са помислили ситуацията за реален здравословен колапс вследствие на пълно изтощение от високите температури.

Концертът беше част от шестата нощ от мащабната 12-дневна резиденция на изпълнителя на стадион "Уембли“. Само броени дни по-рано самият Хари Стайлс се обърна към 80-те хиляди души на стадиона с апел да останат хидратирани и да се пазят взаимно заради опасното време, като заяви готовност да спре шоуто при необходимост. В момента Обединеното кралство се намира под влиянието на мощен "топлинен купол“, заради който Агенцията за здравна сигурност издаде червено предупреждение за опасност. Екстремните условия наложиха на "Уембли“ да промени своите правила и да позволи внасянето на твърди бутилки за многократна употреба, като същевременно осигури безплатен слънцезащитен крем и вода на половин цена. Извънредната ситуация в страната принуди някои училища да отменят занятия, железниците призоваха да се пътува само при крайна нужда поради риск от деформация на релсите, а армията отмени почетните караули в Лондон и Уиндзор, за да предпази войниците си.