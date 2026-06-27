Португалската футболна суперзвезда Кристиано Роналдо умишлено избягва правенето на татуировки по тялото си, за да поддържа възможността за редовно и безпрепятствено кръводаряване. Темата привлече сериозен обществен интерес по време на Мондиал 2026 във Флорида, където кадрите на 41-годишния нападател без никакви рисунки по кожата се разграничиха на фона на масово татуираните му колеги.

Докато световни футболни икони като Лионел Меси и Неймар са покрили телата си с мастило, Кристиано Роналдо съзнателно избира да остане без нито една татуировка. Снимки от плажа във Флорида, публикувани от португалските национали по време на световното първенство, отново разпалиха любопитството на привържениците. Причината за това решение обаче е изцяло хуманитарна – капитанът на Португалия е редовен кръводарител и активно участва в кампании за даряване на костен мозък, като през годините многократно е призовавал последователите си да помагат на нуждаещите се.

След подлагане на процедура по татуиране, възможността за кръводаряване временно се ограничава от медицинските стандарти. Това се прави като предпазна мярка заради минималния риск от инфекции, които могат да се пренесат чрез иглите, в случай че не са спазени най-стриктните санитарни изисквания. За да не прави компромис с благородната си мисия и да не губи ценно време в периоди на изчакване, 41-годишният нападател предпочита да запази кожата си напълно чиста.

Паралелно с хуманитарните си каузи извън стадиона, суперзвездата продължава да поставя нови граници в историята на световния футбол. При категоричната победа на Португалия с 5:0 над отбора на Узбекистан, Кристиано Роналдо отбеляза две попадения. С този успех той официално се превърна в първия футболист в историята на спорта, който успява да се разпише на шест различни световни първенства.