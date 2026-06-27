Известният български актьор Христо Пъдев, който е капитан на отбор в популярното куиз шоу "Кой да знае?“, сключи брак с дългогодишната си приятелка Цветина Петрова. Щастливото събитие беше разкрито от негови близки колеги, които споделиха първи кадри от празничната церемония, информира Plovdiv24.bg.

Новината за сватбата бе разпространена в социалните мрежи от актрисите Луиза Григорова-Макариев и Боряна Братоева, които присъстваха сред гостите на тържеството. Двете споделиха специално видео в своите Инстаграм профили, придружено от емоционално послание. "Христо се жени за Цвети! ГолЕм кеф, голЕма любов“, написаха актрисите, като използваха повода да поканят публиката на предстоящото си съвместно представление "И верният отговор е“. Спектакълът ще се играе на 1-ви юли в Пловдив на сцената на Лятно кино “Орфей", където за първи път феновете ще могат да видят Пъдев в ролята на женен мъж.

Сред присъстващите на сватбения ден бе и водещият на предаването "Кой да знае?“ Александър Кадиев, който също публикува очарователни снимки от събитието с краткото послание "Сватба е!". На кадрите заедно с младоженците Сашо Кадиев позира в компанията на своята съпруга Ивелина Чоева-Кадиева, като стана ясно, че двамата в момента очакват първото си общо дете.