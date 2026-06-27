Въпреки че за мнозина изглежда практически логично да изключват електрическите уреди, когато не се използват, при някои устройства подобен навик може да има нежелани последици и да повлияе негативно на тяхната работа и издръжливост. Изваждането на щепсела директно от контакта крие рискове за специфични уреди у дома или в офиса, които изискват постоянно или правилно контролирано захранване, информира Plovdiv24.bg.

Първо и може би с най-голям приоритет сред тези устройства е принтерът. Когато е правилно изключен с фабричния си бутон за захранване, той прекратява работния си процес безопасно и се подготвя за режим на заспиване. Ако обаче бъде изключен директно от контакта, процесът се прекъсва внезапно, което може да доведе до ненужна консумация на мастило и пълно рестартиране на системата, сякаш не е била използвана дълго време.

Подобна е ситуацията и с интернет рутерите в съвременните домакинства. Те често свързват множество устройства и услуги едновременно, включително интелигентни системи и телефонни линии. Прекъсването на захранването им може да причини сериозни проблеми при последващото възстановяване на мрежата, особено ако към тях има свързани допълнителни външни устройства.

Третата група устройства, които изискват непрекъснато захранване, са съвременните OLED телевизори. Те използват усъвършенствани автоматични процеси за обновяване на пикселите, за да запазят качеството на изображението. Внезапно прекъсване на захранването от контакта може да прекрати тези процеси на заден план, което в дългосрочен план може да повлияе неблагоприятно на дисплея и неговата производителност.

За да се избегнат евентуални повреди и да се удължи експлоатационният живот на техниката, всеки вид електроуред трябва да се изключва само по препоръчания в ръководството за ползване начин. Това винаги трябва да става с помощта на предвидения за целта бутон, а не чрез директно издърпване на кабела от контакта.