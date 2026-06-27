На 27 юни православната църква почита Свети Самсон Странноприемец – светец, станал известен със своята милосърдност и непрестанна грижа към болните и нуждаещите се. Вярващите масово отправят молитви към него с дълбока надежда за изцеление, здраве и божествена закрила.

Днешният празничен ден е силно обвързан и с редица важни народни обичаи, насочени към духовното и материалното прочистване, информира Plovdiv24.bg. Според традициите спазването на тези поверия помага за привличането на хармония и спокойствие в българското семейство.

Народни обичаи и прочистване на дома

Българските народни традиции сочат, че денят е изключително подходящ за освобождаване от ненужни вещи в къщата. Вярва се, че по този начин се постига пълно прочистване на пространството. Вместо обаче старите и запазени предмети да се изхвърлят, обичаят повелява те да бъдат подарени на хора в нужда. Извършването на добри дела, даряването на милостиня и оказването на помощ на слабите носят на благодетелите силен късмет и материално благополучие през цялата година.

Забрани и духовни наставления

Успоредно с благотворителността, църквата отправя и сериозни предупреждения за избягване на негативни мисли и действия. В този ден остро се осъждат караниците, завистта, клюките, злословието, алчността и унинието, тъй като те нарушават вътрешния мир. Народните вярвания гласят, че не бива да се влиза в никакви конфликти с близки хора, защото това може да предизвика дълготрайно напрежение в дома. Денят се смята за изцяло неблагоприятен за път, поради което не се препоръчват дълги пътувания. Изключително важно е също така да не се отказва помощ на човек в нужда, за да не се обърне късметът срещу самите нас.

Природни знаци за времето и реколтата

Предците ни винаги са наблюдавали природните знаци на този ден, за да съставят своите прогнози за времето и бъдещия добив. Ако цветята останат затворени в сутрешните часове, това се тълкува като сигурен знак за предстоящ дъжд. Зеленото сено предвещава богата реколта от елта, докато потъмнялото сено се приема от земеделците като предвестник на много добро производство на пшеница.