Дъщерята на телевизионната водеща Гала – Мари-Константин, стана майка за втори път, след като сама сподели щастливата новина в личния си профил в социалните мрежи. Младата майка разкри пола и името на новороденото момиченце – Джина Константин Маринова, чието раждане идва след един от най-тежките и изпитателни периоди в нейния живот.

Борбата с болестта и операцията в Германия

Раждането на малката Джина е победа за Мари-Константин, тъй като само месеци след появата на първото си дете, тя научава, че има образувание на десния бъбрек. Диагнозата преобръща живота ѝ, а за тежката битка Мари говори откровено в интервю пред Мон Дьо, където споделя, че най-големият ѝ страх е бил свързан с това дали дъщеря ѝ ще има майка. Образуванието е отстранено успешно след хирургическа интервенция в Германия, след което тя постепенно се възстановява и се завръща към семейния живот.

Първото дете и дългогодишната любов

Първородната дъщеря на Мари-Константин, която носи името Лора Константин Маринова, се роди през октомври 2024 г. Баща и на двете деца е дългогодишният партньор на Мари – Константин, с когото споделят живота си още от ученическите години.

Предизвестието за втората бременност

В края на миналата година Мари-Константин съобщи на последователите си, че е бременна за втори път, подхождайки с характерното си чувство за хумор. Тогава тя публикува съобщението "Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви“, което предизвика вълна от благопожелания. Към днешна дата семейството вече се радва на новия си член, а телевизионната водеща Гала официално стана баба за втори път.