Популярният рапър и водещ на токшоу Тото претърпя успешна операция на очите, след като за известен период от време нямаше възможност да влиза в социалните мрежи. Изпълнителят обяви, че вече се възстановява успешно и е готов да се запознае с всичко, което неговите последователи са му написали, информира Plovdiv24.bg.

Изпълнителят не разкри пред аудиторията си каква точно е конкретната медицинска причина, наложила хирургическата намеса на докторите. Той допълни, че е имал проблеми със зрението от изключително дълго време и чак сега е преценил, че е настъпил подходящият момент да направи тази сериозна стъпка. До този момент певецът е признавал публично единствено, че е късоглед още от дете и страда от леко мързеливо око.

След преминаването на операцията Тото сподели, че се чувства много добре и с голяма радост ще проследи мачовете от световното първенство по футбол. Водещият успокои своите почитатели и обяви пълна готовност да поднови работния си процес, като отново започне да кани интересни събеседници в своя личен подкаст.