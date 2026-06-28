Петя Апостолова спечели третото издание на конкурса за стихосбирка "#ДО 40“, обявен от пловдивския многоезичен литературен сайт Plovdivlit в началото на неговата 10-а годишнина. До крайния срок – 24 май 2026 г., постъпиха 15 ръкописа от 15 автори.

Журито отличи книгата "В плитчините на сърцето“ заради нейния силен метафоричен език, автентична образност и завладяваща емоционалност. Стихосбирката ще бъде публикувана в електронен вариант на сайта Plovdivlit до края на юли. По регламент авторът не се задължава да предоставя правата си за книжно издание.

"Изключително вдъхновяващо е да виждаме как все повече млади хора остават изкушени от поезията и намират в нея пристан за своите търсения. В свят, изпълнен с динамика, смелостта да пишеш стихове е белег за дълбока чувствителност и буден дух. Поздравяваме всички участници и ги насърчаваме да продължават да творят, да експериментират със словото и да споделят световете си, защото литературата има крещяща нужда от техния автентичен младежки глас“, коментирах организаторите на конкурса.

Ето и две стихотворения от Петя Апостолова:

Дрехи

Едно момиче се обличаше с чувства.

По-пухкавите го предпазваха

от ледените погледи през зимата.

А тези, като шал ефирен

се ветрееха около него

сред покълващите пролетни желания.

Прозирно леките разкриваха

набъбналата му душа

в слънчасалия свят.

И тънки бяха те като тъга,

когато спираше в стъпките

на есенни мъже.

Едно момиче се обличаше в чувства.

И мечтаеше за художника,

пред който да позира гола.

Звезден свят

Дали и звездите отправят погледи към нас?

Дали възпяват нощната ни красота?

Дали сравняват яркостта, с която светим?

Дали ни дават имена,

и ни групират в атлас

и ни кръщават Андромеда, Орион, Касиопея…

И дали си намислят те желания

щом падаща звезда

се пресели на земята?

Питат ли се, дали сме самотни,

докато плътно се обичаме и мразим?

Завиждат ли ни, че сме смъртни,

че не живеем като тях милиард години

и не се смаляваме

като топче за игра,

когато дойде времето да си отидем.

Завиждат ли ми,

че всяка нова сутрин

съм Свръхнова,

и знам, че ще се свия до ядрото си,

притисната от гравитацията

на чувствата,

и затова ценя свръхновата

целувка,

и прегръдка,

свръхновото докосване

и влизане

в изтръпващото мое тяло.

И всяка нова нощ

поглеждам аз към тях,

а те над себе си

какво да видят

освен следата

на свръхнови богове.

На останалите четирима финалисти – Жаклин Налбандян, Паулина Гегова, Люси Папазян и Надя Райкова, Plovdivlit пожелава спорно писане, творчески успехи и догодина да се включат в конкурса с нови творби.

Припомняме, че конкурсът е предназначен за автори от Пловдив на възраст до 40 години, а ръкописите не бива да надхвърлят 40 стихотворения.

В първото издание бяха отличени и публикувани две стихосбирки – "Небесно гнездо“ на Жени Щерева и "В утрото на мрака“ на Анна Велкова.

Във второто издание бе отличена стихосбирката "Тя беше там“ от Теодора Сукарева.

За девет години от своя старт многоезичният сайт Plovdivlit се превърна в най-голямата литературна платформа в града под тепетата. В престижния сайт за литература досега са публикувани 2407 произведения от 242 автори.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г.