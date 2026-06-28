Петя Апостолова спечели третото издание на конкурса за стихосбирка "#ДО 40“, обявен от пловдивския многоезичен литературен сайт Plovdivlit в началото на неговата 10-а годишнина. До крайния срок – 24 май 2026 г., постъпиха 15 ръкописа от 15 автори.
Журито отличи книгата "В плитчините на сърцето“ заради нейния силен метафоричен език, автентична образност и завладяваща емоционалност. Стихосбирката ще бъде публикувана в електронен вариант на сайта Plovdivlit до края на юли. По регламент авторът не се задължава да предоставя правата си за книжно издание.
"Изключително вдъхновяващо е да виждаме как все повече млади хора остават изкушени от поезията и намират в нея пристан за своите търсения. В свят, изпълнен с динамика, смелостта да пишеш стихове е белег за дълбока чувствителност и буден дух. Поздравяваме всички участници и ги насърчаваме да продължават да творят, да експериментират със словото и да споделят световете си, защото литературата има крещяща нужда от техния автентичен младежки глас“, коментирах организаторите на конкурса.
Ето и две стихотворения от Петя Апостолова:
Дрехи
Едно момиче се обличаше с чувства.
По-пухкавите го предпазваха
от ледените погледи през зимата.
А тези, като шал ефирен
се ветрееха около него
сред покълващите пролетни желания.
Прозирно леките разкриваха
набъбналата му душа
в слънчасалия свят.
И тънки бяха те като тъга,
когато спираше в стъпките
на есенни мъже.
Едно момиче се обличаше в чувства.
И мечтаеше за художника,
пред който да позира гола.
Звезден свят
Дали и звездите отправят погледи към нас?
Дали възпяват нощната ни красота?
Дали сравняват яркостта, с която светим?
Дали ни дават имена,
и ни групират в атлас
и ни кръщават Андромеда, Орион, Касиопея…
И дали си намислят те желания
щом падаща звезда
се пресели на земята?
Питат ли се, дали сме самотни,
докато плътно се обичаме и мразим?
Завиждат ли ни, че сме смъртни,
че не живеем като тях милиард години
и не се смаляваме
като топче за игра,
когато дойде времето да си отидем.
Завиждат ли ми,
че всяка нова сутрин
съм Свръхнова,
и знам, че ще се свия до ядрото си,
притисната от гравитацията
на чувствата,
и затова ценя свръхновата
целувка,
и прегръдка,
свръхновото докосване
и влизане
в изтръпващото мое тяло.
И всяка нова нощ
поглеждам аз към тях,
а те над себе си
какво да видят
освен следата
на свръхнови богове.
На останалите четирима финалисти – Жаклин Налбандян, Паулина Гегова, Люси Папазян и Надя Райкова, Plovdivlit пожелава спорно писане, творчески успехи и догодина да се включат в конкурса с нови творби.
Припомняме, че конкурсът е предназначен за автори от Пловдив на възраст до 40 години, а ръкописите не бива да надхвърлят 40 стихотворения.
В първото издание бяха отличени и публикувани две стихосбирки – "Небесно гнездо“ на Жени Щерева и "В утрото на мрака“ на Анна Велкова.
Във второто издание бе отличена стихосбирката "Тя беше там“ от Теодора Сукарева.
За девет години от своя старт многоезичният сайт Plovdivlit се превърна в най-голямата литературна платформа в града под тепетата. В престижния сайт за литература досега са публикувани 2407 произведения от 242 автори.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г.