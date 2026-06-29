Изкуственият интелект (AI) вече не е просто сюжет от научнофантастичен филм, а реална част от ежедневието на всички ни. Разговаряхме с няколко пловдивчани в сърцето на града по тепетата, за да разберем как използват новите технологии, споделят ли им личните си тайни, страхуват ли се, че роботи ще вървят сред нас по улиците след години и има ли риск машините да ни заменят на работното място.

Резултатите от анкетата на Plovdiv24.bg изненадаха дори нас. Оказа се, че хората използват Al за писане на университетски курсови работи и безплатно програмиране на сайтове, през търсене на медицински диагнози, до използването на му като емоционална подкрепа в самотни моменти.

Говорим си с робота, когато няма човек до нас

Една от най-интересните тенденции, които анкетата очерта, е ползването на изкуствения интелект за лични, дори терапевтични нужди.

Всеки ден използвам изкуствен интелект за битови неща, а понякога ми е и приятел. Споделям му лични неща, понякога просто имаш нужда да чуеш думи от някой, който да те изслуша, а в ежедневието е трудно да срещнеш такъв човек. сподели млада пловдивчанка.

Повечето анкетирани са категорични, че правят ясна разлика между машината и човека и не се доверяват на 100%, тъй като алгоритмите често "халюцинират" и си измислят несъществуващи факти.

Безплатен софтуер и университетски задачи

Младежите в Пловдив масово използват AI за улеснение в образованието и бизнеса. Студенти споделят, че генерират изображения за проекти или събират база от данни, която след това обработват сами. Млад пловдивчанин разкри как технологията му спестява сериозни финансови средства.

Помага ми за писане на документи и най-вече така се разработва цял уебсайт, без да плащаш на програмист. Но не му се доверявам напълно, защото знам, че понякога си измисля неща, които не са истина. допълни той.

Професионалистите: Всичко е въпрос на правилни въпроси

Експерт в IT сектора в Пловдив гледат на AI прагматично. Според тях технологията оптимизира времето, но резултатът зависи изцяло от човека, който задава командите (т.нар. prompting). IT специалист сподели, че използва интелекта дори по въпроси, свързани със здравето, но винаги с едно наум за научната обоснованост. На въпроса дали роботите ще навлязат в бита ни, той отговори с усмивка:

AI ще бъде силно интегриран в концепцията за Smart Home (умна къща). Но на този етап не бих си доверил кучето на изкуствения интелект, защото го обичам адски много! каза той с усмивка.

Ще ни заменят ли роботите?

По отношение на пазара на труда пловдивчани са реалисти, че някои професии със сигурност ще отпаднат, особено тези, свързани с рутина и производствени процеси. Комплексните и креативни казуси обаче остават запазена марка за хората.

Пловдивчанката Цвети обобщава философски темата за бъдещето на технологиите:

"Изкуственият интелект няма душа. Това, което човек може да даде, AI няма как да ни го осигури. Роботите няма да ни заменят, те просто ни помагат да видим грешките си и да осъзнаем колко незаменим е всъщност човекът."

А на въпроса дали след 10 години по Главната в Пловдив ще се разхождат хуманоидни роботи, отговорите варират от скептицизъм до пълно спокойствие.

Повечето анкетирани не се притесняват от подобно бъдеще. Някой от запитаните споделиха, че ако има нещо, което биха дали Аl да прави вместо тях всеки ден, то би би ло чистенето на дома.