БСП за България изказа принципната си позиция за презастрояването в Пловдив на пресконференция днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Пловдив от години има проблеми с начина, по който се застроява, заявиха общинските съветници Калин Милчев и арх. Костадин Палазов. Съветниците са провокирани от повдигнатата тема за бъдещо евентуално застрояване на терена на Била на бул. "Шести септември".

Арх. Палазов отбеляза, че Пловдив е с одобрен Общ устройствен план (ОУП), който следва да бъде изпълняван. В него има неща, които предвиждат действително презастрояване на отделни квартали. Но той вече се явава закон за развитието на града. Градът като цяло представлява една съвкупност от застрояване на публични терени, които трябва да го обслужват, но те за съжаление не се реализират от община Пловдив.

В ОУП е заложена транспортно-комуникационна схема, която е останала само на лист. Трябва да има следващ етап, свързан със същинско проектиране на големи квартални части с изработване на ПУП или план за застрояване. Трябва да има обществени поръчки за изработване на тези ПУП за големи квартални части, с които да се урегулира територията, посочи арх. палазов.

Той отбеляза още, че проблемите с презастрояването, които хората коментират, са свързана най-вече с липсата на улици, зелени площи и детски градини. Всички те са задължение на община Пловдив. Но за да се извърши това трябва да се мине към последващо планиране, след ОУП.

В транспортно-комуникационната система има заложени улици от 3, 4 клас, които минават на хартия през полето. Общината раздава допускане за изработване на ПУП и ТРЗ за терените, които са земеделски земи сега, но са предвидени в ОУП за застрояване. Това се обвързва със Закона за опазване на земеделските земи, който изисква да се направи транспортен достъп до тези терени и той да се даде от Общинския съвет, обясни арх. Палазов.

В същото това време сме свидетели на един мащабен бойкот от страна на Общинския съвет на Пловдив за недопускане на тези транспортни комуникации. От БСП смятат, че това създава корупционни практии. Стопират се инвеститорски инициативи на малки, средни и големи инвеститори. Реално по този въпрос вече и Общинският съвет се е произнесъл с одобрението на ОУП.

Другото нещо, за което пледират общинските съветници от БСП, но не срещат разбиране в Общинския съвет, е да се предприемат действия за планиране разширението на основните транспортни булеварди и улици като "Пещерско шосе", "Коматевско шосе" и бул. "Александър Стамболийски". Засега няма никакви действия по въпроса.

"За съжаление тези терени, които вече десетилетия са предвидени за разширение, в момента се отдават от Общинския съвет под наем за паркинги, бензиностанции и т.н. на частни ползватели, което е в ущърб на публичния интерес. За да може един град да се развива, той трябва да има съвременна модерна транспортна схема от улици и булеварди. На практика, за съжаление в пловдивската транспортна схема има едни аневризми, прещипвания, които блокират и сме свидетели на тапи, които тормозят гражданите, каза още арх. Палазов.

Общинските съветници на БСП твърдят още, че не срещат разбиране в Общински съвет и относно възлагането на обществени поръчки за изработване на ПУП за големи квартални части. Това касае основно зоната между "Прослав" и "Коматево", зоната източно от "Коматево" – "Остромила", "Беломорски", където кипи мащабно строителство. Това, което предвижда ОУП на Пловдив е там да има едни зони, които отдават неограничена височина на застрояването. В ОУП тези зони освен, че са прокарани покрай основните булеварди на града, те навлизат и навътре в кварталите и това е минус за гражданите..

Друг голям минус е, че когато се правят мащабни строителства, като това в зоната на гара "Филипово" и други места, където бъдещите жители ще бъдат над 1000 души, там изрично е предвидено да се отдели УПИ за детско заведение и градина. Това го има в специфичните правила към ОУП. Това не се спазва. Вместо това се замазват очите на хората за детски центрове, които щели да извършват тази функция. Но това не е едно и също. Трябва да има отделно УПИ, докато един детски център е партерно пространство в един блок, който на по-късен етап може да се преустрои във фризьорски салон, например.

Това звучи притеснително, особено след събитията покрай Автогара "Север", която също ще бъде съборена. Там инвеститорът ще строи жилищни сгради с Кинт 3.5. Там също няма предвидено УПИ за детско заведение и няма да има, твърдят от БСП.

Арх. Костадин Палазов даде пример с друг подобен случай, който ще бъде разглеждан на утрешната сесия. Става въпрос за изкупени четири парцела от един частен инвеститор, зад РЗИ Пловдив, и една улица, която е частна държавна собственост. Един огромен парцел от около 5000 кв.м РЗП, където улицата е продадена от предишния областен управител.

Там също пледирахме да се реализира и детско заведение, но общината предпочете да ги продаде на един единствен кандидат, който се яви на търга. Така не се работи в услуга на гражданите на Пловдив, а надделяват частните инвеститорски намерения, каза арх. Палазов.

Общинските съветници от БСП не са против застрояването, а против липсата на инфраструктура, която да предхожда това. Според тях дори следва да се преразгледа сегашния ОУП. Защото действително застрояването и празните апартаменти показват, че Пловдив няма нужда от толкова жилища.

"А защо един превозвач е решил да бутне автогара и да стори жилища, да мине в строителството? Може би заради бързата печалба. Парадокс е, че при наличие на ОУП общината няма законово основание да откаже скица и виза при съответните параметри на частния инвеститор. Доколкото знам в някои случаи кметът се е опитал да предложи замяна на терени, но частният интерес е по-силен от обществения", посочи още Палазов.