В предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" ще се пренесем в район "Северен" на Пловдив, един от големите райони в града, който обаче си има своите специфични проблеми. Едни от тях са презастрояването, липса на въздух в бетоновата джунгла, липса на места за паркиране и най-вече липса на зеленина. Ще ви срещнем с кмета на рРайона Венцислава Любенова, която твърди, че работят активно по всичките тези проблеми, но някак си парите не стигат, за да бъдат решени навреме.

Ще ви срещнем още и с човек, който с познанията си може да ни бъде доста полезен в тези усойни летни дни. Особено, ако по пътя или на парапета в дома ни срещне змия. Как да реагираме тогава ще ни каже Огнян Тодоров, директор на Регионалния природонаучен музей - Пловдив. Той е изтъкнат учен и преподавател в Биологическия и Педагогическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Автор е на "Атлас на безгръбначните животни“, резултат на близо 20 - годишен труд.

Слушайте предаването "Цветовете на Пловдив" по радио "Фокус", всяка сряда, от 14 до 15 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е същият ден, от 22 часа.

Предаването е съвместна продукция на Радио "Фокус" и Plovdiv24.bg.

Автор и водещ е Цвети Тончева.