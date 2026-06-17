Национално сдружение "Недвижими имоти" излезе със своя позиция по повод поредния публичен случай на злоупотреба с клиентски средства при посредничество с недвижими имоти. Става дума за арестувания в Пловдив 25-годишен брокер, който е обвинен, че е ощетил клиенти със 100 хиляди евро. Подобни случаи са недопустими и нанасят тежки щети както на потърпевшите граждани, така и на репутацията на всички коректни и професионални участници на пазара на имоти, заявяват от сдружението.

В предавеното "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" ще ви срещнем с пловдивския адвокат Антоанета Ненова, която освен, че обслужва юридически сдружение "Брокери на имоти", има и Агенция за недвижими имоти. Ще я попитаме за видовете измами, за това какви законови промени искат те и как се движи пазара на имоти в момента.

Ще чуем и кмета на район "Централен" Георги Стаменов по актуални проблеми и започнати проекти.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва всяка сряда, от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е от 22.00 часа. Предаването е съвместна продукция на Радио "Фокус" и Plovdiv24.bg

Автор и водещ на предаването е Цвети Тончева.